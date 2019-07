AC Horsens - FC København



Godt nok har Horsens to første præstationer været nat og dag, men de bør stadigvæk have fine chancer for at komme på tavlen mod et FCK-forsvar, der ikke har været overbevisende. Selv mod AGF på hjemmebane sidste uge gav man mange chancer væk, og især venstre side mangler fart i bagkæden. Dog ser angrebet stadigvæk fint ud, dog mangler man Rasmus Falk til denne kamp, hvilket trækker ned. Dog er bredden fremragende hos gæsterne, så de har stadigvæk glimrende chancer for at score. Til oddset skal spillet prøves.



Danmark Superligaen, kl.17:30

Begge hold scorer i kampen

Odds 1,82 hos Danske Spil

Fremad Amager - Vejle



Et overraskende pænt odds på mindst tre scoringer her. Vejle har gode muligheder for at blive et underholdende mandskab i den næstbedste række. Holdet spillede også forholdsvis åbent i Superligaen under Constantin Gâlcă, så man må forvente, at det også kommer til at ske denne sæson. Derudover bliver kampen spillet på kunstgræsset i Sundby Idrætspark, hvilket man også kunne se på målsnittet i foråret. Fremad Amagers sidste seks kampe endte med mindst tre scoringer, og det er en stime, der meget vel kan fortsætte her til eftermiddag.



Danmark NordicBetligaen, kl.14:45

Over 2,5 mål i kampen

Odds 2,00 hos Betfair Sportsbook

Falkenberg - Sundsvall



Det er faktisk et glimrende odds vi får på en pointdeling her. Falkenberg og Sundsvall er elendige i bunden af Allsvenskan, og ingen af holdene kan tåle at tabe denne kamp. Gæsterne er uden sejr i sine seneste 11 kampe, og har alvorlige økonomiske problemer, hvilket har ledt til en del profilers afgang. Men holdet har givet alt, hvad de har i sig, og var tæt på at tage point mod Häcken sidste weekend, hvor man blandt andet brændte et straffespark ved 0-0. Falkenberg er ikke glade for at være favoritter, og må undvære flere spillere i dag.



Sverige Allsvenskan, kl.16:00

Kampen ender uafgjort

Odds 3,35 hos NordicBet