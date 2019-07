OB - Lyngby



OB leverede en fin kamp mod FC København, hvor man skabte overraskende meget offensivt, men hvor defensiven også led under, at Sten Grytebust ikke længere er holdets sidste skanse. I sidste sæson var OB suveræne hjemme mod de mindre hold, men man skal langt fra udelukke muligheden for, at Lyngby kan få scoret i denne kamp. De er rigtigt stærke i omstillingerne, og det har OB til tider svært ved at forsvare imod - og man må forvente, at OB kommer til at stå højt i denne kamp og åbne rum til Lyngby. Derfor prøves et spil på, at begge hold scorer.



Begge hold scorer i kampen

Danmark Superliga, klokken 19:00

Odds 1,80 hos Bwin





Kalmar - Djurgården



Det er to hold på vej i hver sin retning, der her mødes. Kalmar er inde i en dårlig periode med tre nederlag på stribe, og er uden forsvareren Emin Nouri på grund af karantæne, mens midtbanemanden Piotr Johansson er skadet, og de to er normalt sikre i startopstillingen. Djurgården derimod er rigtigt fint kørende med syv kampe i træk uden nederlag, hvor de fem af den er vundet - senest med fortjent uafgjort mod topholdet Malmö. De skulle endda få Erik Berg Johansson klar, så de er i stærkeste opstilling og derfor skal der være fin værdi i 2-tallet.



Djurgården vinder kampen

Sverige Allsvenskan, klokken 19:00

Odds 2,32 hos NordicBet





Karvina - Banik Ostrava



Karvina gik pointløse fra banen i sæsonens første kamp, og kan også få det svært i dette lokalopgør mod Banik Ostrava. Dels har gæsterne flere fans end Karvina, så fordelen af hjemmebane er til at overse, og dels er Karvina hårdt ramt før denne kamp. Anfører Pavel Dreksa er skadet, Marek Hanousek er ude med karantæne, mens Jakup Šašinka er spærret, da han er udlånt fra dagens modstander. Banik skuffede i deres første kamp, men holdet er ganske godt på papiret, og udover Jan Lastuvka er de i stærkeste opstilling. Pænt odds på udesejren.

Banik Ostrava vinder kampen

Tjekkiet First League, klokken 19:00

Odds 2,50 hos Bet365