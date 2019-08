STEAUA BUKAREST - ALASHKERT

Steaua spiller ikke hjemmekampene på deres normale stadion, men i stedet i Giurgiu, og da kampen her mere eller mindre er afgjort, forventes der ikke mange tilskuere. I forvejen er Steaua ramt af skader og har fået en dårlig start i den hjemlige liga, hvorfor de forventes at komme med flere reserver i denne kamp. Alaskhert gjorde det fint i sidste runde mod Makedonija og var også noget bedre med i den første kamp, end cifrene antydede. Armensk fodbold er generelt set i fremgang, og det er svært at se armenerne tabe denne kamp med store cifre.



Alashkert taber med maksimalt to mål

UEFA - Europa League kval., klokken 20:30

Oddset 1,62 er fundet hos Unibet



ESBJERG - SHAKHTER SOLIGORSK

Esbjerg har set voldsomt ufarlige ud indtil videre i denne sæson trods momentvis ganske godt spil, og det er dårligt nyt før denne kamp, hvor de skal score to gange. Det mest sandsynlige scenarie er, at hviderusserne stiller sig ned og forsvarer dybt, mens Esbjerg kommer til at være meget på bolden, men dels er de ikke særligt gode til den disciplin, og dels skal de også passe på at få et mål imod, som mere eller mindre vil lukke kampen. Det bør give en låst første halvleg uden voldsomt mange chancer, så gå efter uafgjort efter de første 45 minutter.



Uafgjort efter første halvleg

UEFA - Europa League kval., klokken 19:45

Oddset 2,18 er fundet hos Unibet



PARTIZAN BEOGRAD - CONNAH'S QUAY

Der bør være regulær klasseforskel i denne kamp, og selv om Partizan ikke behøver at vinde, skal forskellen på de to hold være så stor, at Partizan bør vinde stort. Selv på en eleding bane i Rhyl var serberne klasser bedre trods sejren kun blev på 1-0, og nu er de så foran egne fans på en perfekt græsbane, hvor man bør kunne køre bolden noget hurtigere rundt. Der var ikke kampe i den serbiske liga i weekenden, så Partizan kommer udhvilede og bør køre på, og netop fordi de ikke vandt den første kamp større, er de nødt til at tage denne kamp seriøst.



Partizan vinder med fire mål eller mere

UEFA - Europa League kval., klokken 21:00

Oddset 2,75 er fundet hos Bet365

