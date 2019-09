Får problemer i topbrag: ’FCK mangler meget’ Topbrag i Superligaen! Søndag skal FCK meget gerne have point på kontoen i opgøret mod FCM, hvis ikke midtjyderne skal stikke af i toppen af Superligaen.

Men hvis man skal tro B.T.s spilekspert, Steffen Dam, får FCK svært ved at snuppe alle tre point i Parken og dermed mindske midtjydernes nuværende forspring på fire point.

I B.T.s ugentlige podcast Bettingklubben anbefaler Steffen Dam et spil på, at FC Midtjylland får point med hjem i sportstasken. Anbefalingen går på ’X2’ til odds 1,62, og det spiller Dam 100 virtuelle kroner på.

»Jeg synes, at pilen peger kraftigt i retning af FCM. FCM er kommet med et stærkt udtryk i samtlige tre kampe under Brian Priske. Jeg er med på, at det blandt andet har været mod Lyngby og Sønderjyske, men også mod Brøndby, hvor man var klart bedst og vandt fuldt fortjent,« siger Steffen Dam.

FCKs Viktor Fischer under superligakampen mellem FCK - FC Midtjylland i Parken torsdag den 18. april 2019.FC København har et forspring på otte point til FC Midtjylland i toppen af Superligaen. Men københavnerne kommer på en svær prøve igen allerede mandag. Det skriver Ritzau, fredag den 19. april 2019.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere FCKs Viktor Fischer under superligakampen mellem FCK - FC Midtjylland i Parken torsdag den 18. april 2019.FC København har et forspring på otte point til FC Midtjylland i toppen af Superligaen. Men københavnerne kommer på en svær prøve igen allerede mandag. Det skriver Ritzau, fredag den 19. april 2019.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Torsdag aften spiller FCK sin første kamp i gruppespillet i Europa League mod schweiziske Lugano, så benene er måske lidt ekstra tunge til kampen mod FCM, og hvad værre er, kommer københavnerne også fra en særdeles sløj Superliga-præstation.

I seneste runde tabte FCK med 1-2 til Hobro, og derfor ser Steffen Dam fornuft i at gå imod Ståle Solbakkens mandskab i topbraget.

»I Hobro leverede FCK vel deres dårligste 15 minutter i lang tid under Ståle Solbakken, og man kunne godt have lukket flere end to mål ind. Og så er det tydeligt, at de specielt offensivt mangler meget. Problemet er, at offensiven er lagt an på indlægsspillet. Hvis alt andet ikke virkede, kunne man smide den ind på bagstolpen, og så skulle Dame N’Doye nok lægge den i mål. Umiddelbart virker Michael Santos eller Pieros Sotiriou ikke som skabt til den spillestil, som Dame N’Doye og Jonas Wind er det.«



I podcasten vender de to eksperter – Steffen Dam og Nicolai Baldorf – også Brøndby og et spil på Premier League-slaget mellem Chelsea og Liverpool.