Hillerød - Helsingør

På papiret er der tale om et topopgør, men reelt set er der tale om to verdener, der møder. Hillerød er amatører, men har dels haft et fordelagtigt startprogram og dels forpagtet marginalerne i de første kampe, selv om de bestemt er et udmærket hold og har noget fart, som kan gøre ondt på mange. Problemet er bare, at Helsingør er fuldtidsprofessionelle og har rækkens med afstand bedste hold. De skulle lige bruge et par kampe på at spille holdet sammen, men senest mod Avarta dominerede man stort og vandt sikkert. Flot betaling på 2-tallet.



Helsingør vinder kampen

Danmark - 2. division pulje 1, klokken 18:30

Oddset 1,67 er fundet hos Bet365



Vendsyssel - Skive

Vendsyssels kampe har generelt set været ret chancefattige, og selv mod kriseramte Roskilde skabte man forbavsende lidt. Selv om man i Tiémoko Konaté har en af rækkens bedste angribere, har man nu ikke scoret i tre kampe på stribe, og det ligner da heller ikke mange mål hér. Skive spiller ret defensivt mod de bedre hold, og der er derfor heller ikke mange chancer i deres kampe. Tre gange i træk er de gået under denne mållinje - kun hjemme mod bundholdet Næstved er man gået over linjen. Alt andet lige virker oddset for højt på maksimalt to mål.



Under 2,5 mål i kampen

Danmark - NordicBet LIGA, klokken 18:00

Oddset 2,00 er fundet hos Bet365



AB - Dalum

Det giver ingen mening, at AB er blevet så store favoritter i denne kamp. På papiret er man svækket i forhold til sidste sæson, og selv om starten på denne sæson har været fin, har man heller ikke været uheldige - senest fik man lidt ufortjent point med fra udekampen mod Jammerbugt. Dalum har et fint hold med Alexander Molberg og Lukas Talbro blandt andet, som kommer fra henholdsvis Wolverhampton og Brentford, og eneste nederlag er kommet til topholdet Brabrand på et mål i overtiden. Derfor må der være fin værdi i point til Dalum.



Over 3,5 mål i kampen

Danmark - 2. division pulje 2, klokken 19:00

Oddset 2,37 er fundet hos Unibet

Bettingklubben er B.T.s podcast, som hjælper lytterne med at slå bookmakerne og sikre lidt ekstra mønter på kistebunden. Programmet udkommer hver torsdag og indeholder altid seks spiltips til weekenden.Du kan høre det hele i vores app lige HER