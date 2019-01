Angers - Bordeaux

Det er to hold i dårlig form, som her tørner sammen. Bordeaux står med blot én sejr i de seneste ni kampe, og specielt på udebane har man problemer. I hvert fald offensivt, for i de seneste fem kampe på fremmed græs har man blot scoret én gang, og samtlige fem kampe er da også endt med maksimalt to mål. Angers står med én sejr i de seneste 11 kampe, og de er normalt meget målfattige med blot to ud af de seneste 14 kampe med mere end to mål. Med andre ord - en kamp mellem to hold, der slider med at score mål og er ude af form lugter få mål.

Under 2,5 mål i kampen

Frankrig - Ligue 1, klokken 19:00

Odds 1,55 er fundet hos NordicBet





Estland - Island

Island er taget til træningsturneringen i Qatar med et meget alternativt mandskab. Kun tre mand i truppen har spillet flere end 10 landskampe, og de største profiler er således fra Superligaen med spillere som Hjörtur Hermannsson og Eggert Jonsson. Man fik lidt heldigt uafgjort mod Sverige, og nu gælder det så Estland. Esterne kommer også med en del uprøvede spillere, men har trods alt 10 spillere med mindst 10 landskampe, og holdet gjorde det fint i den første kamp mod Finland, som man vandt. Derfor virker 1X som en fin investering hér.

Estland taber ikke kampen

Venskabskamp, klokken 17:45

Odds 1,81 er fundet hos BetHard (asian +0,5)





Blackburn - Newcastle

Der skal ligge et glimrende spil og lure på, at Blackburn vinder denne pokalkamp. For Newcastle hander denne sæson udelukkende om at redde sig i Premier League, og da man lørdag møder Cardiff i en ekstremt vigtig kamp i bunden, forventes Newcastle til denne kamp at komme med nærmest lutter reserver. Blackburn ligger i midten af Championship og kan bedre tillade sig at satse på pokalsucces. Det første opgør i Newcastle var en helt åben affære, og derfor er det svært at se, at Blackburn hjemme ikke skal være større favoritter, end de er hér.

Blackburn vinder kampen

England - FA Cup, klokken 20:45

Odds 2,55 er fundet hos Bet365