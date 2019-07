MALMÖ FF - BALLYMENA

Det ligger i kortene, at vi får en meget overbevisende sejr til Malmö, når de tager imod de nordirske semi-proffer fra Ballymena. Gæsterne gik godt nok videre fra pre-kvalifikationsrunden mod NSI, men kunne ikke komme på tavlen i udekampen. Dog skal det nævnes, at de vandt det første opgør på eget græs. Men dette er en helt anden kamp, og svenskerne har en del rutinerede spillere på holdet, der bør varetage denne opgave med seriøsitet og professionalisme. Alt andet lige, så er det svært at se gæsterne komme på måltavlen her.

Ballymena scorer ikke i kampen

UEFA - Europa League, klokken 19:00

Oddset 1,63 er fundet hos Nordicbet



BRØNDBY - INTER TURKU

Det er et overraskende højt odds, man får på at begge mandskaber kommer på tavlen i kampen mellem Brøndby og Inter Turku. Gæsterne gør det overraskende godt i den bedste finske række. Selv om det er en række, hvor niveauet ikke er højere end Superligaens, så vækker det respekt, at Inter Turku har scoret i samtlige kampe denne sæson. Brøndbys defensiv er forholdsvis uændret i forhold til sidste sæson, og selvom Brøndby nok er mindre aggressive under Niels Frederiksen, så bør der være glimrende chancer for en underholdende kamp her.

Begge hold scorer i kampen

UEFA - Europa League, klokken 19:00

Oddset 2,00 er fundet hos NordicBet



ELFENBENSKYSTEN - ALGERIET

Oddset er naturligvis ikke det højeste på krydset her, men ikke desto mindre er der stadigvæk lidt værdi at hente. Det er to af de bedste hold, der er tilbage i turneringen, så der bør være en masse respekt for holdene indbyrdes, og det giver ofte låste og taktiske kampe uden mange chancer. Det følger i tråd med det billede, der er tegnet under turneringen, hvor der mildest talt ikke har været mange mål. Også her er vejret ekstremt varmt, hvor der ventes op mod 35 grader ved kampstart, så tempoet bør ikke være det højeste. Prøv krydset her.



Kampen ender uafgjort

CAF - Africa Cup of Nations, klokken 18:00

Oddset 3,05 er fundet hos Nordicbet