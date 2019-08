Energie Cottbus - Bayern München

Bayern München er i sagens natur store favoritter mod Cottbus, der er røget helt ned i den fjerdebedste række, men derfor er det nu langt fra sikkert, at det også ender med en målfest. Bayern har under Niko Kovac kommet med en del reserver mod de mindre hold, og vandt kun smalle og målfattige sejre i sidste sæson over Drochtersen/Assel og Rödinghausen, som begge er dårligere hold end Cottbus. Dette er årets kamp for værterne, så de skal nok kæmpe alt hvad de har, selv om de er bagud, og så er der lige pludselig langt op til fem scoringer.

Under 4,5 mål i kampen

Tyskland DFB Pokal, klokken 20:45

Oddset 1,87 er fundet hos Unibet



Hansa Rostock - Stuttgart

Den tyske pokal er ofte lig med overraskelser, og det er da også svært at se, hvorfor Stuttgart skal være så store favoritter i denne kamp. Hansa Rostock har et af de på papiret bedste hold i 3. Liga og er normalt stærke hjemme på Ostseestadion. Stuttgart ligger til dagligt i rækken over, men imponerede ikke i sidste runde ved at smide en føring på to mål i Heidenheim og pudsigt nok mødtes de to hold i sidste års pokalturnering - der vandt Hansa Rostock opgøret fortjent. Forskellen på de to hold er ikke større, end at der skal være fin værdi på værterne.



Hansa Rostock taber ikke kampen

Tyskland - DFB Pokal, klokken 18:30

Oddset 2,25 er fundet hos NordicBet



SønderjyskE - AGF

AGF har ikke fået den bedste sæsonstart, men de har også mødt både FC Midtjylland og FC København og har været lidt uheldige i de to andre kampe. Holdet er på papiret stærkt, og har endda muligvis Nicklas Backman med fra start hér, hvilket bør løfte defensiven. I sidste sæson vandt man alle fire kampe mod Sønderjyske, og det er da også svært at se, at de skal være så undertippede i denne kamp. Værterne har modsat haft marginalerne med sig, specielt i Aalborg, og det passer AGF fint at kunne spille på omstillinger i denne kamp. Spil 2-tallet.



AGF vinder kampen

Danmark - Superliga, klokken 19:00

Oddset 3,20 er fundet hos Unibet