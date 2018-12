Levante - Athletic Bilbao

Levante har en ret offensiv spillestil, og derfor er der også ofte mange mål i holdets kampe. De har selv scoret i samtlige kamp på nær ude mod Espanyol, og de er også et af de hold i hele ligaen, der skaber flest chancer. Det vil overraske meget, hvis de ændrer attitude til denne kamp, og det bør give en åben kamp. Bilbao plejer at spille relativt defensivt og satse på omstillinger, og da Levante ikke forsvarer fantastisk, bør det også kaste chancer af sig til gæsterne. Begge hold har scoret i 10 af 13 kampe hos både Levante og Bilbao, så begge hold bør score.

Begge hold scorer i kampen

Spanien - Primera Division, klokken 21:00

Oddset 1,67 er fundet hos Bet365





AGF - Vejle

Godt nok er Imed Louati fortsat ude for Vejle, men ellers er det svært at finde argumenter imod et spil på gæsterne. De fik en tiltrængt opmuntring imod AaB og er trods alt et hold, der er svære at slå. Det har AGF ikke været på det seneste. Nok var de uheldige med at tabe til Horsens, men det er tydeligt, at man dels mangler en angriber og dels en defensiv styrmand siden Nicklas Backman blev skadet, og det har kostet dyrt med nu fem nederlag i træk. Af samme grund er det meget svært at se, at AGF skal være så klare favoritter mod oprykkerne Vejle.

Vejle får point i kampen

Danmark Superliga, klokken 19:00

Oddset 1,95 er fundet hos Bet365





Foggia - Venezia

Foggia startede sæsonen med minus otte point, og det har tilsyneladende fået dem til at angribe specielt hjemmekampene meget offensivt for at hente det tabte. Samtlige holdets seks første kampe på eget græs er endt med mindst tre scoringer, og man snitter over fire mål per hjemmekamp. Alene derfor virker dette odds ret højt, for Foggia har haft succes med den offensive tilgang og ændrer den derfor næppe. Venezia har også været ganske målfarlige i de to seneste kampe, og derfor må der være værdi i mindst tre scoringer i denne kamp.

Under 2,5 mål i kampen

Italien - Serie B, klokken 21:00

Oddset 2,10 er fundet hos Betfair Sportsbook