Esbjerg - Hobro

Det her ligner ikke en kamp med mange mål. Esbjerg er ikke specielt gode til selv at skulle skabe spillet, og det kommer de til, når Hobro gæster Esbjerg. I forvejen mangler vestjyderne noget offensivt med tabet af Carlo Holse og Adnane Tighadouini og møder her et Hobro-hold, der ikke skabte meget mod AGF og i øvrigt selv har mistet en kreativ kraft i Vito Hammershøi-Mistrati. Begge indbyrdes opgør i sidste sæson endte da også med maksimalt to scoringer og de var også relativt chancefattige kampe. Derfor en godkendt betaling på få mål i kampen.

Under 2,5 mål i kampen

Danmark Superligaen, klokken 14:00

Odds 1,82 er fundet hos Danske Spil



AaB - Sønderjyske

Det kunne godt ligne mange mål i denne kamp. Sønderjyske stillede offensivt op i den første kamp mod Randers, og med tanke på, at det gav pote og Alexander Bah var rigtig god på højrebacken, kunne det nemt blive samme opstilling hér. AaB har godt nok haft visse scoringsproblemer, men de har masser af offensiv kvalitet, og de vil gerne spille direkte, hvilket der bør blive mulighed for mod et Sønderjyske-hold, der gerne vil have bolden. Godt nok er Kasper Pedersen tilbage hos værterne, men oddset er overraskende pænt på, at vi får mindst tre mål.

Over 2,5 mål i kampen

Danmark Superligaen, klokken 14:00

Odds 2,05 er fundet hos Betfair Sportsbook



Brann - Stabæk

En overraskelse kunne godt ligge og lure i den kamp. Brann har ikke været specielt godt kørende på det seneste, og oveni har de haft hårdt program med europæisk deltagelse, som blandt andet sendte dem på en sen kamp i Irland torsdag aften. Den kamp endte med et skuffende exit til Shamrock, og oveni kommer et klart pokalnederlag til Ranheim. Stabæk har ikke haft nogen stor sæson, men har været i klar bedring med point i fire af de fem seneste kampe og de skal trods alt have en fair chance for at udnytte, at værterne kan have trætte ben.

Stabæk får point i kampen

Norge Tippeligaen, klokken 18:00

Odds 2,95 er fundet hos Unibet (asian +0,5)

