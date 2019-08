Søndag tørner FC Midtjylland og Brøndby sammen i Herning, og selvom der sikkert nok skal være gang i løjerne, kommer måltavlen ikke nødvendigvis på overarbejde.

Det vurderer eksperterne i B.T.s ugentlige podcast Bettingklubben, der denne gang har Nicolai Baldorf og Ole Selchau i studiet som de to eksperter.

Og netop Ole Selchau, der er kendt fra Heavy Betting og vikarier for den faste ekspert, B.T.s spilekspert Steffen Dam, foreslår et spil på ’under 3,0 mål asian’ i kampen mellem FCM og Brøndby – hvilket vil sige, at væddemålet er vundet ved to mål eller færre. Ved tre mål får man indsatsen retur. Og ved fire mål eller flere er indsatsen tabt.

Selchaus indsats er 300 fiktive kroner til odds 2,05. »Jeg har svært ved at se fire eller flere mål her,« siger Ole Selchau i podcasten og fortsætter:

Brøndby IFs Paulus Arajuuri og FC Midtjyllands Gustav Wikheim under DBU pokalfinalen mellem Brøndby IF og FC Midtjylland i Telia Parken i København, fredag den 17. maj 2019. FC Midtjylland vinder på straffespark.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Brøndby IFs Paulus Arajuuri og FC Midtjyllands Gustav Wikheim under DBU pokalfinalen mellem Brøndby IF og FC Midtjylland i Telia Parken i København, fredag den 17. maj 2019. FC Midtjylland vinder på straffespark.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg synes, at Brøndby skuffede mod AGF (hvor AGF vandt 3-0 på Brøndby Stadion, red.). Det var modløst og idéfattigt. FCM så til gengæld stærke ud og holdt Glen Riddersholms Sønderjyske-hold fra store chancer. Selv var de kliniske foran mål. Det er en vigtig kamp for begge mandskaber, så jeg forventer ikke, at den eksploderer og ender 3-1 eller lignende. Men fordi de seneste indbyrdes opgør er endt med mange scoringer, er det som om, at mållinjen er lidt for høj til denne kamp.«

I seneste Superliga-kamp slog Brøndby FCM med 4-1 på hjemmebane, men ifølge Nicolai Baldorf bør betydningen af det opgør nedtones en anelse.



»De seneste indbyrdes kampe var under to andre trænere med Alexander Zorniger i Brøndby (og Kenneth Andersen i FCM, red.). Nu er det noget andet med Niels Frederiksen og Brian Priske,« siger Nicolai Baldorf.

Eksperterne har flere overvejelser om kampen mellem FCM og Brøndby i udsendelsen, hvor vi også runder Premier League og Serie A.