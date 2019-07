NK Maribor - AIK



Hverken Maribor eller AIK er kendt for at spille underholdende fodbold, så det er faktisk et glimrende odds vi får på dette spil. Slovenerne har ikke fået offensiven til at fungere, hvilket man kan se i den hjemlige liga, hvor man har fået en sløv start på sæsonene. Holdet er ikke gode til at skabe kampene, og det samme kan sige om AIK, derfor har vi at gøre med to mandskaber, der er gode til det sammen, hvor angrebsspillet ikke er én af tingene. Derfor bør vi få en relativ låst affære, og det plejer ikke at udmønte sig i mål, så gå efter en dødbider her.

Champions League-kval, klokken 20:15

Under 2,5 mål i kampen

Odds 1,62 hos Unibet

Crvena Zvezda - HJK Helsinki



Røde Stjerne var sidste sæsons helt store overraskelse i Champions League, hvor man leverede flere store præstationer, men holdet har ikke helt fundet formen endnu. Især foran mål har det knebet med skarpheden, og defensiven er ikke helt så sikker. Derfor bør HJK have fornuftige chancer for at begræse skaden her. Finnerne har en masse europæisk erfaring og enkelte individualister, der kan gøre ondt på serbernes forsvar. Derfor skal man ikke udelukke, at HJK tager fra Belgrad med et fornuftig resultat. Spillet skal i hvert fald prøves til oddset.



Champions League-kval, klokken 20:45

HJK taber med maksimalt et mål

Oddset 2,10 hos Bet365

BATE Borisov - Rosenborg



Det er et overraskende pænt odds vi får på mange mål her. BATE var ikke uheldige med at slå polske Piast Gliwice ud med to sene mål. Forsvaret har haft svært ved at holde sine modstandere fra at score, og eftersom Rosenborg over de seneste uger har fået styr på offensiven, så bør de have gode chancer for at komme på tavlen her. Det ligner en langt mere åben kamp end bookmakerne tror,og da begge mandskaber kommer i stærkeste opstilling, så kan man sagtens smide skillinger efter dette spil til en glimrende pris.

Champions League-kval, klokken 19:00

Over 2,5 mål i kampen

Odds 2,40 hos Danske Spil