Det var desværre tre fejlskud i går, og derfor skal der meget gerne være dømt revanchens time i dag.

Det er udelukkende dansk fodbold, som kikkerten er rettet imod denne søndag, og spændende bliver det, om det kan give et bedre afkast end i går.



FC København - AGF

Denne kamp skal være mere åben end oddsene viser. FC København er midt i en hård periode, og kampen mod Slavia Prag har givetvis kostet kræfter. Hvad værre er, så virker holdets offensive profil Viktor Fischer stadig hæmmet af sin skade og har slet ikke vist samme niveau i de sidste par kampe som tidligere set. AGF har fået et stærkt defensivt fundament og nærmest alle holdets kampe er tætte. De hentede uafgjort i Herning mod FC Midtjylland, og får her Adama Guira tilbage fra karantæne. Flot værdi på, at AGF maksimalt taber med ét mål.

AGF taber med maksimalt ét mål

Danmark Superliga, klokken 16:00

Odds 1,80 er fundet hos Bwin



Randers - Esbjerg

Esbjerg har været sæsonens store positive overrakelse, og selv om man skal have respekt for præstationerne, står man også lidt fornemmelsen af et hold, der også har forpagtet marginalerne. Randers er i langt de fleste hjemmekampe kommet ud med et stærkt udtryk, og de er da også uden nederlag i seks kampe i træk på eget græs. Man skal have respekt for, at Esbjerg står godt defensivt og giver relativt få chancer væk, men kommer Esbjerg først bagud er det så også svært at se dem have redskaberne til at komme igen.

Randers vinder kampen

Danmark Superliga, klokken 14:00

Odds 2,20 er fundet hos Betfair Sportsbook



AB - B 93

Det kan virke voldsomt at gå imod Danmarks bedste udehold. Men B 93 har også været begunstiget af, at man primært har mødt bundholdene på fremmed græs. Senest mod Skovshoved var man ikke overbevisende og skulle ind i overtiden for blot at hente det ene point. AB kommer til denne kamp med tre nederlag på stribe, men nu lyser det på karantænefronten og holdet er til mere end midterplaceringen. Den omvendte kamp på Østerbro vandt AB sikkert, og derfor giver det høje odds ikke meget mening på en sejr til AB i dette klassiske opgør.

AB vinder kampen

Danmark 2. division pulje 2, klokken 15:00

Odds 2,50 er fundet hos Danske Spil

