Når Brøndby på søndag møder OB i Superligaen, er der lagt op til et tæt opgør.

Sådan lyder spådommen fra spilekspert Steffen Dam, som i den nyeste udgave af Bettingklubben anbefaler et spil på, at kampen ender uafgjort til odds 3,50.

»Det gælder for begge de to klubber rigtig meget om at komme med i top-seks, og der er tre kampe igen, og Brøndby og OB har henholdsvis tre og to point ned til stregen (for top-seks, red.).«

»Så det gælder rigtig meget om ikke at tabe den her kamp, så man ikke mister terræn til en direkte konkurrent - også i forhold til senere til spillet om en bronzemedalje, som de to umiddelbart er favoritter til.«

»Så jeg synes godt, det kunne gå hen og blive en meget nervøs kamp her, hvor begge hold vil være fint tilfredse med uafgjort,« lyder det fra Steffen Dam, som udgør det faste ekspertpanel sammen med Nicolai Baldorf.

Steffen Dam peger samtidig på, at en kamp på udebane mod OB er en svær størrelse, og Brøndby kæmper i hans optik stadig med at finde melodien. Derfor forventer han ikke, at de gule og blå nu er en helt anden størrelse, efter det i sidste runde blev til en sejr i den første kamp under Martin Retov, der har afløst den fyrede Alexander Zorniger som cheftræner.

»Jeg synes jo ikke, det var fordi, udtrykket var så forfærdeligt meget anderledes end under Zorniger.«

»Wilczek var tilbage i startopstillingen, og hvis jeg skal være lidt hård ved Retov og Brøndby, synes jeg faktisk, at den største forskel på før og efter Zorniger var det (Wilczek, red.) – og Zorniger kunne af gode grunde ikke råde over Wilczek, da han havde karantæne.«

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Han laver også et smukt oplæg til det første mål. Og han gav dem bare noget andet oppe i frontkæden, som de tydeligt har manglet i de to første kampe. Det synes jeg faktisk, var den største forskel. Jeg synes ikke, Brøndby spillede nogen vildt god kamp.«

Udover spillet på OB-Brøndby er der som altid fem andre forslag i Bettingklubben. Og her har eksperterne blandt andet kig på FCK-Vejle og Tottenham-Arsenal.