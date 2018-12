Bettingklubben er klar med seks nye spiltips til weekenden.

Pengene skal blandt andet hentes i Premier League, hvor spileksperten Steffen Dam har et godt øje til under 3,5 mål i Arsenal-Burnley til odds 1,67.

I sidste weekend drillede Burnley Tottenham, som måtte kæmpe hårdt for at vinde 1-0 med en Christian Eriksen-scoring dybt inde i overtiden.

Og den kamp har overbevist Steffen Dam om, at Burnley også kan gøre det svært for Arsenal.

»Den her meget determinerede indsats defensivt, som gav dem (Burnley, red.) så mange flotte resultater sidste år, kan også godt bringe dem langt mod et Arsenal-hold, som jeg ikke synes har imponeret ret voldsomt og måske også kan være ramt en lille smule af træthed efter en midtugekamp i Carabao Cup mod Tottenham – et ærkerivalopgør, hvor de stillede relativt stærkt, fordi det var netop var mod Tottenham,« siger Steffen Dam.

»Og derfor med et hårdt juleprogram, der ligger lige om hjørnet, så ville det virke underligt – hvorfor skulle Arsenal bruge kræfter på at gå ud og køre Burnley fuldstændig over? Når de ved, der ligger et meget tæt program lige om hjørnet, og de formentlig har lidt halvtrætte ben efter kampen mod Tottenham. Og i øvrigt spillede de også søndag (i sidste uge, red.) hvor Burnley spillede lørdag, så de har i forvejen fra weekenden en dags mindre restitution og så en midtugekamp oven i,« lyder det fra Dam.

Nicolai Baldorf er også en fast del af Bettingklubbens ekspertpanel, og han kaster blandt andet sine penge efter, at Pittsburg Steelers maksimalt taber med syv point til New Orleans Saints i NFL. Steelers kæmper stadig for at sikre sig en plads i slutspillet, og Baldorf regner med at se et toptunet mandskab, som kan drille favoritterne fra New Orleans.

»Derfor forventer jeg stadig, at de giver sig 100 procent her og stadigvæk kommer til at give New Orleans kamp til stregen. Et New Orleans-hold, som de sidste tre uger har vist svaghedstegn.«

»Jeg er med på, de har vundet to af deres kampe, men blandt andet har deres helt store stjerne Drew Brees altså ikke spillet særligt godt; kastet for lige omkring 200 yards to af gangene. Og den tredje gang kastede han kun 127 yards. Han har kastet to touchdowns og tre interceptions (i de tre kampe, red.) og har bare generelt ikke set lige så skarp ud,« siger Nicolai Baldorf, der får odds 1,67 på spillet.

