Valencia - Villarreal

Vi bør få begge hold på tavlen i denne kamp. Villarreal har gjort det bedre siden trænerskiftet til Luis Garcia. Det er blevet til point i fire af de fem kampe under ham - og tager vi pokalkampe med, har begge hold scoret i seks af de syv kampe under den nye træner. Valencia har vel været rækkens uheldigste hold sammen med Huesca, hvis vi ser på præstationerne alene. Begge hold har dog scoret i deres seks seneste kampe, og oveni må begge hold undvære en vigtig forsvarer på grund af karantæne. Derfor værdi på, at både Valencia og Villarreal får scoret.

Begge hold scorer i kampen

Spanien - Primera Division, klokken 13:00

Odds 1,81 er fundet hos NordicBet





Dortmund - Hannover 96

Top mod bund, hvor det er meget svært at se gæsterne overraske. Hannover var elendige i forårspremieren hjemme mod Werder Bremen, hvor man næsten intet skabte og burde have tabt større. De har to af de bedste offensive spillere Niclas Füllkrug og Ihlas Bebou udenfor med skader, hvilket heller ikke skal gøre tingene bedre. Dortmunds offensive spillestil koster ofte mål imod, men de har også primært mødt hold fra den bedste halvdel af rækken på eget græs. Mod et for tiden så tandløst hold som Hannover, bør de vinde uden mål imod.

Dortmund vinder med rent mål

Tyskland - 1. Bundesliga, klokken 15:30

Odds 2,05 er fundet hos NordicBet





Sevilla - Levante

Ramón Sánchez Pizjuán er et svært sted at spille, men der er alligevel et par faktorer, der peger i retning af, at Sevilla dummer sig i denne kamp. Onsdag spillede man en hård pokalkamp mod Barcelona, som oveni kostede skader til vigtige Jesus Navas og Pablo Sarabia. Ingen af de to forventes at spille hér, og da Sevilla nu har en gylden chance for at slå Barcelona ud, kan flere andre stamspillere også spares inden returkampen. Levantes offensive spillestil kan volde problemer for de fleste, og de vandt tidligere på sæsonen ude mod Real Madrid. Værdi på X2.

Levante får point i kampen

Spanien - Primera division, klokken 13:00

Odds 2,60 er fundet hos Bet365