Returkamp om hvem, der skal møde Manchester City i finalen. Tottenham har umiddelbart fordelen efter 1-0 i den første kamp (se højdepunkterne i videoen øverst), men de er usædvanligt hårdt ramt før denne kamp. Topscorer Harry Kane, Heung Min Son og nu også Dele Alli er meldt udenfor, og det er ret så meget kvalitet, der pludselig er væk offensivt for Tottenham. Oven i kommer så, at de lever fint med et smalt nederlag. Det vil give dem forlænget spilletid og det kan få kampen til at gå i stå med en étmålsføring til Chelsea. Selv om odds er faldet pænt på Chelsea, bør 1-tallet være fint.

Det er et flot odds på, at vi maksimalt får to mål at se i denne kamp. Vitre ligger i bunden af den fjerdebedste række, men defensivt har de set stærke ud i de seneste kampe med sølle ét mål imod. Her gælder det Le Havre fra den næstbedste række, som selvfølgelig er af en anden kaliber end de hold, Vitre møder normalt. Le Havre er dog meget målfattige på udebane, hvor de blot snitter 1,30 mål per kamp og hele ni af de 10 kampe er endt med maksimalt to mål. Forskellen på de to hold er ikke større, end værdien her skal være pæn på få mål i kampen.

Et af lyspunkterne for Real Madrid har været det unge stjerneskud Vinicius Junior, som trods blot 18 år er ved at have bidt sig fast på en af de offensive positioner i Real Madrids startopstilling. Han har godt nok ikke scoret så meget endnu, men det er også kun blevet til tre kampe fra start, og her har han været en af de flittigst afsluttende for Real Madrid. Han scorede i sidste rundes pokalkamp mod Leganes, og her gælder det for Real Madrid om at få et så stort forspring som muligt inden pokalkampen, så de må forventes at køre på, selv hvis de kommer foran.

