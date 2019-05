Ecuador U20 - Mexico U20

Sagen er klar for begge mandskaber - alt andet end sejr sender dem ud af turneringen. Selv om begge hold har haft problemer med at score, bør det ikke ændre på, at vi får en underholdende kamp at se, som i hvert fald bør blive meget livlig ved uafgjort mod slutningen af kampen. Mexico har forsvaret dårligt i de to første kampe, og kommer de først bagud og skal åbne op, har Ecuador våbnene til at straffe dem. Eneste frygt hér er, at begge hold starter forsigtigt og først åbner sent op, men logikken taler for mange mål i denne kamp.

Over 2,5 mål i kampen

U 20 VM, klokken 18:00

Oddset 1,72 er fundet hos Bet365



Chelsea - Arsenal

Finale i Baku med en for stor favorit. Chelsea sluttede ikke sæsonen i Premier League specielt overbevisende af men én sejr i de seneste fem kampe, og gode var man heller ikke i de to kampe mod Frankfurt, hvor man skulle bruge straffespark for at gå videre. Arsenal var noget mere overbevisende i deres to kampe mod Valencia, og den fart Arsenal kan komme med, gør ondt på Chelsea. Man tabte ufortjent det første indbyrdes opgør i Premier League og vandt så returmødet, og den mest fornuftige investering i finalen må være Arsenal.

Arsenal vinder Europa League

Europa League-finale, klokken 21:00

Oddset 2,20 er fundet hos Betfair Sportsbook



Italien U20 - Japan U20

Der skal være gode chancer for en pointdeling i denne kamp. Italien skal bruge ét point for at vinde gruppen, og netop italienere er eksperter i at spille et resultat hjem, som de har brug for. Japan har været en af turneringens positive overraskelser med masser af fart, men har samtidig også været svære at score imod. Japan går helt sikkert videre og sikrer andenpladsen med uafgjort, og derfor vil man næppe heller se dem satse det vilde ved kryds mod slutningen. Godt nok er oddset justeret en anelse på uafgjort, men der er stadig lidt værdi at hente.

Kampen ender uafgjort

U20 VM, klokken 18:00

Oddset 2,40 er fundet hos Bet365