RB Leipzig - Hoffenheim

To hold med en offensiv spillestil tørner sammen her, men alligevel synes oddset til den friske side på maksimalt tre mål i kampen. RB Leipzig er nemlig blandt de lavest scorende hold i Bundesligaen, og blot syv af sæsonens første 22 kampe er endt med fire mål eller mere. Hoffenheim er så godt nok i den mere målrige afdeling, men fem af de seneste syv kampe i Bundesligaen er også gået under denne mållinje, og den omvendte kamp endte da også kun med tre scoringer. Alt andet lige virker oddset ret højt på, at vi højest får tre mål i denne kamp.

Under 3,5 mål i kampen

Tyskland - 1. Bundesliga, klokken 20:30

Oddset 1,75 er fundet hos Unibet



Jong Utrecht - Oss

Jong Utrecht har haft et forfærdeligt forår, efter førsteholdet valgte at udleje den suveræne topscorer Ferdy Druijf til Nijmegen. Seks kampe ud af seks mulige er tabt, og det er svært at se den udvikling vende her mod Oss. Gæsterne har ikke haft det bedste forår, men kom dog tilbage på ret kurs senest mod Telstar og det skal også med i betragtningen, at Oss har haft et svært program i foråret hidtil. Oveni skal det med, at der ikke er nogen nedrykning i rækken, så Jong Utrecht har ikke det vilde at spille for. Meget flot odds på, at Oss vinder denne kamp.

Oss vinder kampen

Holland - Eerste Divisie, klokken 20:00

Oddset 2,02 er fundet hos Bethard



Girona - Real Sociedad

Girona brød meget overraskende den dårlige stime af resultater mod Real Madrid, og her prøves et spil på, at de fører efter de første 45 minutter. Girona kommer normalt flyvende ud fra start til kampene som følge af holdets offensive spillestil, og selv om Sociedad har gjort det godt under den nye træner Imanol Alguacil, men de er hårdt ramt til denne kamp med topscorer Willian José samt Theo Hernandez i karantæne samt en relativt lang skadesliste og det kan give usikkerhed i holdet fra kampstart. Derfor prøves her et spil på Girona efter første halvleg.

Girona fører efter første halvleg

Spanien - La Liga, klokken 21:00

Oddset 3,20 er fundet hos Bet365