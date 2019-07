Degerfors - GAIS

GAIS har set helt forfærdelige ud på det seneste, hvor man har tabt fem kampe på stribe, og det er svært at se nedturen stoppe i denne kamp. Degerfors fik godt nok stoppet en god serie af resultatet med nederlaget i Varberg, men det var måske ikke så overraskende taget i betragtning af, at Varberg fører rækken suverænt. I den omvendte kamp i Göteborg, vandt Degerfors relativt ubesværet, og denne gang må GAIS endda undvære topscorer Nikola Arseric på grund af karantæne. Uden ham er det svært at se, hvordan de skal få noget med fra denne kamp.

Degerfors vinder kampen

Sverige Superettan, klokken 16:00

Odds 1,73 er fundet hos NordicBet



Brommapojkarna - Norrby

Norrby har været en af sæsonens positive overraskelser i Superettan, og opskriften indtil videre har blandt andet været en ret defensiv taktik på udebane med blot to mål i snit per kamp og fem af syv kampe under denne mållinje. Brommapojkarna har været en kæmpe skuffelse med en sidsteplads. Et minus for dette spil er det, at værterne primært har været dårlige defensive, men efter 10 kampe i træk uden sejr er det et hold, der mangler selvtillid. Oveni er angriberen Robin Strömberg i karantæne for Norrby, så det bliver næppe målrigt.

Under 2,5 mål i kampen

Sverige Superettan, klokken 16:00

Odds 2,01 er fundet hos NordicBet



Wolverhampton - Manchester City

Udover Gold Cup-vinder Raul Jimenez kom Wolverhampton i stærkeste opstilling mod Newcastle og vandt da også helt ubesværet. Holdet har kinesiske ejere, og derfor betyder denne turnering ekstraordinært meget for klubben, selv om det kun er en træningsturnering. Manchester City har enkelte stjerner med som Raheem Sterling, David Silva og Kevin de Bruyne, men hovedparten af profilerne er ikke med til denne kamp, og derfor er det trods alt svært at se, hvorfor Manchester City skal være så klare favoritter. Meget fin værdi på Wolverhampton.

Wolverhampton taber ikke kampen

Premier League Asia Trophy, klokken 18:00

Odds 2,95 er fundet hos Unibet (asian +0,5)

Ændringer i de angivne odds kan forekomme