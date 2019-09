SILKEBORG - OB

Indtil videre har Silkeborg spillet nogle særdeles underholdende kampe på kunstgræsset, og det bør denne kamp også blive. Silkeborg har endnu ikke været i nærheden af at holde modstanderen fra at score, og da OB har et på papiret glimrende offensiv, er det meget svært at se gæsterne gå fra banen uden at score. OB har så godt nok to gange clean sheets i træk, men det har været mod hold med en helt anden spilfilosofi. Det taler imod spillet, at Silkeborg har fået ny målmand og har Shkodran Maholli skadet, men begge hold bør score.

Begge hold scorer i kampen

Danmark - Superligaen, klokken 19:00

ST. PAULI - HAMBURGER SV

Lokalopgør i Hamborg med en ret klar favorit. HSV har set meget stærke ud i denne sæson. Eneste pointtab har været mod Darmstadt i en kamp, man dominerede stort og selv om lokalopgør nogengange har deres eget liv, er det alligevel svært at se overraskelsen komme hér. Det fungerer ikke for St. Pauli, som senest smed en føring i Dresden på tre mål og endda var tæt på at tabe kampen - i øvrigt i en kamp, hvor man set over hele kampen var heldige. HSV har aldrig tabt på Millerntor og vandt i sidste sæson med 4-0, så gå efter 2-tallet.

Hamburger SV vinder kampen

Tyskland - 2. Bundesliga, klokken 20:30

ASTON VILLA - WEST HAM

Det er svært at se, hvorfor denne kamp skal vurderes helt lige. Ser vi bort fra øretæven mod Manchester City, har West Ham leveret overbevisende i denne sæson. Specielt efter både Mark Noble, Felipe Anderson og Sebastian Haller er blevet skadesfri - man var meget overbevisende mod Norwich, og her gælder det et Aston Villa-hold, som ikke er kommet overbevisende fra land. Godt nok var de uheldige senest, men har ikke præsteret specielt godt og oveni har man her Trezeguet i karantæne. Alt andet lige bør West Ham være større favoritter hér.



West Ham vinder kampen

England - Premier League, klokken 21:00

