Der var fuld plade på spilforslagene her på bt.dk på juleaftensdag, så spillede du med, var der en fin lille ekstra julegave. Nu er det så første juledag, hvor der er israelsk bold på menuen. Forhåbentligt med lige så indbringende forslag som i går.





Hapoel Akko - Hapoel Marmorek

Opgør mellem to hold fra den næstbedste række i Israel, som er totalt ude af form. Hapoel Marmorek har ikke vundet en kamp hele sæsonen, og på udebane har man blot scoret én gang i hele sæsonen - et mål, der faldt tilbage i starten af september måned. Heldigvis for bundholdet skal man her møde et andet hold i problemer. Hapoel Akko har blot scoret i to af holdets seneste 10 kampe og er med ni mål i 15 kampe rækkens næstmindst scorende - hvilket kun Hapoel Marmorek kan gøre ringere. Det ligner ikke mål i en kamp mellem to hold uden selvtillid.

Under 2,5 mål i kampen

Israel Liga Leumit, klokken 18:00

Odds 1,60 er fundet hos Bet365



Maccabi Tel Aviv - Hapoel Beer Sheva

Efter en målfattig start på sæsonen er der i den grad kommet gang i Hapoel Beer Shevas kampe. Siden starten af november måned, har man snittet over fire mål per kamp, hvor begge hold har scoret i samtlige seks kampe. Maruwan Kabha måtte udgå skadet i seneste kamp og bliver næppe klar, men det bør ikke betyde det store for spillet. Maccabi Tel Aviv topper rækken og har scoret i samtlige kampe i sæson på nær én. De har godt nok en stærk defensiv, men har lukket mål ind mod fem af de øvrige hold i den bedste halvdel af tabellen.

Begge hold scorer i kampen

Israel Premier League, klokken 20:00

Odds 2,00 er fundet hos Bethard



Hapoel Ironi Rishon - Hapoel Ramat Gan

Kamp mellem to mandskaber, der indtil videre har været bedst på fremmed græs. Hapoel Ramat Gan startede sæsonen elendigt ud, men har siden vist klar fremgang, og faktisk vundet tre af de seneste fire kampe på fremmed græs. Hapoel Rishon har indtil videre vist sig som et svært hold at besejre, men de har stadig tabt tre af sæsonens første syv hjemmekampe og som sådan ikke imponeret synderligt i sæsonen. Det er en kamp mellem to hold på samme niveau, hvor hjemmebanen indtil videre ikke har været nogen stor fordel. Spil 2-tallet.

Hapoel Ramat Gan vinder kampen

Israel Liga Leumit, klokken 18:00

Odds 3,20 er fundet hos Betfair Sportsbook

Ændringer i de angivne odds kan forekomme