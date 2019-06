UKRAINE U20 - PANAMA U20

Ukraine er et hold, der spiller med meget lav risiko, og derfor har der heller ikke været mange mål i holdets kampe så langt - og to af de fire mål er da også faldet efter hjørnespark. Til gengæld er de meget svære at score imod, og det samme gælder for Panama, som er pænt organiserede og har masser af fysik, men ikke voldsomt meget at spille ind med offensivt. Nu er det så oveni en kamp i knockoutfasen, hvor holdene ofte spiller med lavere risiko end i gruppespillet, og derfor mere end lugter det af en kamp med mange dueller og knap så mange mål.

Under 2,5 mål i kampen

U20 VM, klokken 17:30

Oddset 1,62 er fundet hos Unibet



ÖSTERS IF - BRAGE

Det er meget svært at se, hvorfor Öster skal være så store favoritter i denne kamp. De har været dårlige hele sæsonen - ikke mindst offensivt, hvor man blot har scoret seks gange i 10 kampe og i sæsonen kun vundet én enkelt gang. Det skal så med, at de har været uheldige set i forhold til »expected goals«, men de har også manglet skarphed i front. Brage har modsat gjort det godt og blandt andet slået Allsvenskan-nedrykkerne Dalkurd. Hvis de vinder denne kamp, rykker de op på tredjepladsen og det er i hvert fald svært at se, at de skal være så undertippede.

Brage får point i kampen

Sverige - Superettan, klokken 20:30

Oddset 2,10 er fundet hos Bet365



URUGUAY U20 - ECUADOR U20

Uruguay har indtil videre gjort rent bord ved VM, og spillet glimrende til tider. Nu gælder det så knockoutfasen, og selv om den slags kampe har det med at blive mere nervøse, bør de være større favoritter i denne kamp. Ecuador har ikke imponeret voldsomt indtil videre, og havde Mexico ikke fået annulleret et mål for en kneben offside via VAR, havde de slet ikke været nået så langt. Specielt offensivt har de ikke meget at byde ind med, og selv om de er ganske pænt organiserede, skal der være fine chancer for, at deres VM-eventyr slutter i aften.

Uruguay U20 vinder kampen

U20 VM, klokken 17:30

Oddset 2,50 er fundet hos Unibet