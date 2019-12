Hertha Berlin - Freiburg

Det er svært at se, hvorfor Hertha Berlin skal være så klare favoritter i denne kamp. Hertha har fået Jürgen Klinsmann ind som ny træner, men spillemæssigt er det ikke blevet bedre og man var decideret heldige med at hente point ude mod Frankfurt. Man er uden sejr i syv kampe og møder her en af sæsonens positive overraskelser. Freiburg har et stærkt kollektiv, som er svært at slå, og eneste nederlag i de seneste seks kampe kom ude mod topholdet Mönchengladbach. I stort set stærkeste opstilling, skal Freiburg være et glimrende spil hér.



Freiburg får point i kampen

Tyskland - 1. Bundesliga, klokken 15:30

Oddset 1,85 er fundet hos Bet365



Stoke - Reading

Det har været en sæson langt under forventning for Stoke, men der har dog trods alt været tegn på bedring siden Michael O’Neill overtog managerposten. Der er hentet sejre i tre af de seneste seks kampe, og selv om Ryan Shawcross måtte udgå og er ude her efter han ellers lige var kommet tilbage fra en lang skadespause, skal Stoke stadig være pæne favoritter. Reading mangler selv to stamspillere, og spillede en dårlig kamp senest mod Barnsley. De er ikke noget stort udehold normalt, og på papiret skal Stoke også været noget bedre. Prøv 1-tallet hér.



Stoke vinder kampen

England - The Championship, klokken 16:00

Oddset 2,05 er fundet hos Unibet



Chelsea - Bournemouth

Bournemouth er inde i en dårlig periode med nu fem nederlag i træk, og til denne kamp er man hårdt ramt af skader. Offensivt betyder det, at hverken Callum Wilson eller formentlig Joshua King er med, og dermed forsvinder to af holdets vigtigste brikker offensivt. I forvejen skabte man ikke alverden mod Liverpool senest, og kan Chelsea lukke ned for Harry Wilson, er de langt i bestræbelserne på at holde Bournemouth fra scoring. Modsat mangler gæsterne også Nathan Ake, så mon ikke Chelsea trods alt nok selv skal få scoret og det bør være nok til sejr.



Chelsea vinder med rent mål

England - Premier League, klokken 16:00

Oddset 2,30 er fundet hos Unibet



Lyt til seneste udgave af B.T.s podcast Fodbold FM her