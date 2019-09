Taiwan - Nepal

Nepal er ikke noget stort fodboldland, og hvor de trods alt gør det hæderligt i den tynde bjergluft, er de intet værd under mere normale forhold. De har vundet én sejr på fremmed græs i seks år trods relativt begrænset modstand, og lagde da også fra land i VM-kvalifikationen med at blive kørt af klædet af Kuwait. Nu er det heller ikke fordi, at Taiwan er noget stort fodboldhold, men de leverede dog en hæderlig indsats i deres første kamp mod Jordan og har klar fordel af, at de ikke været på lang rejse før denne kamp. Taiwan bør være større favoritter.



Taiwan vinder kampen

VM-kvalifikation Asien, klokken 13:15

Odds 1,76 er fundet hos NordicBet





Luxembourg - Serbien

Luxembourg har indtil videre leveret en fremragende kvalifikation, hvor man kun var et overtidsmål fra at hente uafgjort mod Ukraine i en relativt lige kamp og i øvrigt blot tabte udekampen til samme nation med et enkelt mål. Derfor er det svært at se, at de skal være så undertippede i denne kamp. Serbien har ikke imponeret i denne kvalifikation udover den uafgjorte kamp i Portugal, og specielt defensivt har man haft store udfordringer og givet alt for meget væk. Det er sjældent, at Luxembourg taber stort hjemme, så spil Luxembourg med to mål forud.

Luxembourg taber med maksimalt ét mål

EM-kvalifikation, klokken 20:45

Odds 1,98 er fundet hos Unibet (asian +1,5)





Montenegro - Tjekkiet

Det er sidste chance for Montenegro, hvis de vil blande sig i topstriden i gruppen, men de bør også have nogenlunde chancer for at vinde denne kamp. Godt nok mangler man stadig Stevan Jovetic, men dårligere er holdet heller ikke, og hjemme gør man det som regel fornuftigt. Man har ladet op til denne kamp med en venskabskamp mod Ungarn, som blev vundet. Tjekkiet leverede en svag præstation, da man tabte til Kosovo, og tjekkerne mangler da også et par af de normale stamspillere hér. Derfor virker oddset en smule for højt på 1-tallet.



Montenegro vinder kampen

EM-kvalifikation, klokken 20:45

Odds 4,00 er fundet hos Bet365

