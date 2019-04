Portsmouth - Peterborough

Det er svært ikke at se denne kamp ende med mange mål. Begge hold kan kun bruge sejren til noget, og det bør også afspejle holdenes tilgang til kampen. Portsmouth skal vinde for at kunne direkte op, og foran egne fans vil det overraske meget, hvis ikke de blæser til angreb fra første fløjt, og Peterborough skal så for deres del vinde for at kunne gå i playoff. Deres udekampe har snittet langt over tre mål per kamp, og tager vi med, at begge hold mangler en startende forsvarer, bør vi have gode grundelementer for et spil på mindst tre mål i kampen.

Over 2,5 mål i kampen

England - League One, klokken 20:45

Tottenham - Ajax

Normalt er Ajax et hold med mål i, men denne kamp kan godt blive anderledes. I de to udekampe mod Juventus og Real Madrid har man skulle ud og jagte et resultat, hvor det denne gang er første kamp på udebane, og det kan ændre på holdets tilgang. I den første kamp hjemme mod Manchester City, lykkedes det for Tottenham at lukke ned for en ellers skræmmende offensiv, mens man stadig er uden Harry Kane og hér har Heung Min Son i karantæne, hvilket er store offensive tab. Derfor kunne det meget nemt lugte af få mål i London.

Under 2,5 mål i kampen

UEFA - Champions League, klokken 21:00

Montpellier - Paris SG

Der er nok få kampe, som stjernerne fra PSG gider mindre end denne. Lørdag var ude i 120 opslidende minutter mod Rennes i pokalfinalen, inden man så tabte på straffespark, og med mesterskabet sikret, skal de sidste kampe i sæsonen bare overstås. Sikkert er det, at Kylian Mbappe er ude med karantæne, men det forventes også, at træner Thomas Tuchel lader en del af de andre stjerner stå over. Udover Ruben Aguilar er Montpellier i stærkeste opstilling og spiller for europæisk deltagelse, så alt for højt på, at de snupper tre point i aftenens kamp.

Montpellier vinder kampen

Frankrig Ligue 1, klokken 19:30

