Bettingklubben er klar med endnu en udsendelse, og i anledningen af jul og nytår er det en lidt speciel en af slagsen.

Denne gang handler programmet nemlig udelukkende om at besvare spørgsmål fra lytterne. Et af spørgsmålene handler om, hvilke råd panelets eksperter - Steffen Dam og Nicolai Baldorf - har, hvis man vil snyde bookmakerne og lave overskud på den lange bane.

Steffen Dam afslører, at det på de store ligaer handler om at være vaks ved betting-app’en og rykke hurtigt, hvis der sker noget, som kan ændre styrkeforholdet.

»Hvad kan man gøre, hvis man vil snyde bookmakerne? Man skal være rigtig tidligt ude, Hvis man kan forudsige en oddsudvikling, eller man kan måske få spottet et eller andet tidligt, så er man rigtig, rigtig godt af sted.«

»Man sidder måske og ser en kamp, og lige pludselig er der en vigtig spiller fra et hold, der bliver skadet, eller får karantæne - jamen så kan man måske med fordel gå ind og spille imod holdet gangen efter for eksempel. Fordi oddset jo som regel allerede vil være ude på kampen efter.«

»Her mellem jul og nytår kommer kampene meget tæt, og sidder man og ser en kamp, hvor et hold får en spiller skadet eller en udvisning, så han ryger i karantæne, jamen så vil man som oftest kunne gå ind og snyde bookmakerne ved at skynde sig ind at spille det modsatte hold, inden at bookmakerne når at fange, at han har karantæne. Det kunne være et eksempel,« siger Steffen Dam.

Og Nicolai Baldorf supplerer:

»Det er jo også, hvem man er som spilekspert. Nogle er glade for statistik, så er der andre som mig, der er meget analyserende i forhold til holdenes spillestil - det er den måde, jeg prøver at snyde bookmakerne på. Er det et hold, der står højt, som møder et hold, der måske ikke er så glad for at spille mod den slags - så kigger jeg jo rigtig meget på det,« siger han og fortsætter:

Er man tidligt ude, får man helt klart en fordel, og det er jo altid det, der er det vigtige i sportsbetting Nicolai Baldorf

»De store markeder - Premier League, Serie A, La Liga, Champions League og så også NFL for mit vedkommende – er jo steder, hvor bookmakerne ved rigtig meget, for der er rigtig mange, der spiller på det, der er rigtig mange penge i omsætning. Og så bliver det også svært at snyde dem. Men hvis man er tidligt ude, så kan du helt klart få en fordel, og det er jo altid det, som er det vigtige i sportsbetting,« lyder det fra Baldorf i udsendelsen, hvor der kommer flere konkrete råd til spillere, som gerne vil lave overskud.

