Brighton - Everton

England Premier League, kl. 16:00

Begge hold scorer i kampen

Brighton og Everton har i den grad leveret underholdningen i juleprogrammet med en masse mål. Det er dog Everton, som har været mest underholdende, og det bør da også fortsætte i dag. Værterne er uden deres normale målmand Matthew Ryan, der rejser ned til det australske landshold, hvilket må være en umiddelbart nedgradering på posten. Omvendt er værterne gode til at score på eget græs, hvor man har nettet i alle hjemmekampe denne sæson, og da Evertons defensiv giver mange chancer væk, så ligner det en målfest her.

Odds 1,80 hos NordicBet

Leicester - Cardiff

England Premier League, kl. 16:00

Begge hold scorer ikke i kampen

Oprykkerne fra Cardiff fik tiltrængt succes på udebane, da man Boxing Day fik holdt buret rent for blot anden gang på fremmed græs denne sæson. Og denne kamp passer glimrende til waliserne. Leicester har imponeret i julen med flotte sejre over Manchester City og Chelsea, men man har det anderledes svært mod mandskaber, der står lavt på dem, hvilket man blandt andet så i nederlaget til Crystal Palace. Efter to kampe i streg med samme startopstilling, kan Claude Puel rotere til denne kamp, og det åbner op for, at vi ikke får en seværdig kamp.

Odds 1,81 hos NordicBet

Birmingham - Brentford

England Championship, kl. 16:00

Birmingham vinder kampen

Det har godt nok ikke været nogen dans på roser for Thomas Franks periode i spidsen for Brentford, og den dårlige stime ser ud til at fortsætte for London-holdet. Birmingham sikrede sig en flot sejr til Boxing Day over Stoke, hvor man fortjent vandt emd 2-0. Holdet er stærke på eget græs, og er i den grad med i kampen om playoff-pladserne. Omvendt er det forfærdeligt for Brentford, der ikke har vundet på udebane endnu, og holdet kan slet ikke få det til at hænge sammen selvom man stiller mere defensivt op. Værdien er på hjemmesejren her.

Odds 2,31 hos NordicBet