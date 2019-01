Et formstærkt udehold og en danskerklub, der er noget bedre offensivt end defensivt. Det er et par af ingredienserne i dagens spilforslag, hvor vi også runder Premier League.



Aston Villa - Hull

Fra at være en del af bundkampen, er Hull nu blevet et godt bud på en plads i playoff efter en mageløs serie på ni kampe uden nederlag, hvor de seneste seks kampe i træk er vundet. De er uden nederlag på fremmed græs siden midten af oktober, og selv om det er et tab, at Jackson Irvine er til Asian Cup, har Hull præsteret glimende uden ham. Aston Villa ser endnu engang ud til at skuffe. Man leverede en elendig præstation i Wigan og mangler stadig vigtige spillere som Jonathan Kodjia og Jack Grealish. Derfor virker oddset på X2 meget interessant.

Hull får point i kampen

England Championship, klokken 16:00

Odds 1,85 er fundet hos Bet365 (asian +0,5)



Celta Vigo - Valencia

Sæsonen startede lovende for Celta, men siden er det meste gået galt, og man ligger nu kun lige over stregen. Holdets offensive stil kaster stadig mange chancer af sig, men defensiven er udfordret som følge af, at de ofte havner i undertal, og det har kostet dyrt. Det er et minus, at Celta mangler Iago Aspas, men de to kampe i år uden ham har både været chance- og målrige. Valencia har været målfattige, men ud fra deres præstationer giver det ingen mening, at de ikke scorer flere mål - og begge hold har trods alt scoret i holdets seneste fem kampe i træk.

Begge hold scorer i kampen

Spanien Primera Division, klokken 20:45

Odds 1,90 er fundet hos Bet365



Bournemouth - West Ham

Det er svært at se, hvorfor West Ham skal være specielt undertippede i denne kamp. Godt nok kan uroen omkring Marko Arnautovic påvirke holdet negativt, men man har trods alt spillet ganske glimrende i de seks kampe uden ham i denne sæson. Bournemouth har til gengæld præsteret dårligt længe. Med ni nederlag i 12 kampe har de over de seneste par måneder præsteret som et bundhold, og skaden til anfører Simon Francis gør ondt. Oveni er topscorer Callum Wilson tvivlsom, og derfor virker West Ham som et glimrende spil til en flot betaling.

West Ham vinder kampen

England Premier League, klokken 16:00

Odds 3,10 er fundet hos Betfair Sportsbook

Ændringer i de angivne odds kan forekomme