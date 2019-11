Næstved - Fredericia

Man kan ikke anklage Fredericia for at have fedtet sig til en topplacering. De spiller frisk til, og blot én af sæsonens første 14 kampe er gået under denne mållinje. Nu skal de møde et Næstved-hold, som heller ikke er udprægede defensive - i hvert fald ikke, når man møder topholdene. I de tre kampe mod Viborg og Vejle har der været masser af chancer og mindst tre scoringer i den alle, og dertil kommer, at Næstveds førstekeeper Mikkel Bruhn samt forsvareren Joel Felix er ude med karantæne. Alt andet lige skal der være fine chancer for mindst tre mål.

Over 2,5 mål i kampen

Danmark - NordicBet LIGA, klokken 13:45

Genoa - Udinese

Trænerskiftet ser ud til at have gjort Genoa godt. Under Thiago Motta vandt man første kamp fortjent over Brescia, inden man meget uheldigt tabte til Juventus på et straffespark langt inde i overtiden. Francesco Cassata har så karantæne hér, men det bør ikke have den vilde betydning. Udinese har set forfærdelige ud i de to seneste kampe. Først fik man en afklapsning af Atalanta, inden man så tabte stort til Roma, selv om man var en mand i overtal i en time. Udinese har vigtige Mato Jajalo i karantæne, og alt andet lige bør 1-tallet være fint.