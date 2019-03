Derby - Wigan

To hold ude af form tørner her sammen, og tager vi oveni med, at begge holds offensiver er gået totalt i stå, er det svært at se mange mål komme i denne kamp. Kigger vi på Derbys ni seneste kampe, er de syv af dem gået under denne mållinje, og det er over 300 minutter siden, at man senest scorede. Normalt er man stærke på Pride Park, men i den seneste hjemmekamp mod Millwall var man helt tandløse. Wigan har for deres del scoret otte mål i deres nu seneste kampe og de fire seneste kampe har maksimalt haft to mål i sig. Gå efter få mål.

Under 2,5 mål i kampen

England - The Championship, klokken 20:45

Odds 1,73 er fundet hos NordicBet



Dortmund - Tottenham

Dortmund har ikke ramt det samme niveau som i efteråret, men derfor bør de stadig være et fint spil i denne kamp. Med ét point i tre kampe, er Tottenham også i en mindre krise, og det ene point mod Arsenal var endda af den heldige slags. Dortmund er normalt ekstremt stærke på hjemmebane, hvor man blandt andet kørte Atletico Madrid af klædet i efteråret, og oveni kommer så, at Tottenham lever fint med et nederlag på et eller to mål, hvilket også taler for spillet. Værterne mangler godt nok Lukasz Piszczek og Christian Pulisic, men spil 1-tallet.

Dortmund vinder kampen

UEFA - Champions League, klokken 21:00

Odds 2,01 er fundet hos JetBull



Real Madrid - Ajax

Med to nederlag til Barcelona er der ikke mere at spille for i de hjemlige turneringer, men selv om Champions League nu er hvad de har at spille for, skal man ikke forvente, at det her bliver en ren walk over. Ajax var det bedste hold i den første kamp og tabte uheldigt, og i München tidligere på sæsonen viste de med det uafgjorte resultat, at de kan præstere selv på de sværeste udebaner. Real Madrid har oven i Sergio Ramos i karantæne, og tager vi med, at Real Madrid er videre med uafgjort, har vi pludselig et ganske fint spil på Ajax i denne kamp.

Ajax taber ikke kampen

UEFA - Champions League, klokken 21:00

Odds 2,39 er fundet hos NordicBet