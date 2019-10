Nykøbing - Fredericia

Det er godt nok svært at se, at der ikke falder mål i denne kamp. Begge hold har været ekstremt målrige i denne sæson med blot én kamp med to mål eller færre efter henholdsvis 12 og 13 kampe, og det er ikke specielt overraskende. Nykøbing har et meget offensivt udtryk, hvilket også gælder for Fredericia, som så oveni er lynende skarpe på omstillingerne. Oveni kommer så, at Fredericia har Christian Ege Nielsen og Jacob Buus Jacobsen i karantæne, hvilket klart svækker gæsternes defensiv. Det ligner i den grad mange mål, og oddset er godkendt.

Over 2,5 mål i kampen

Danmark NordicBet LIGA, klokken 14:00

Odds 1,52 er fundet hos Danske Spil



Falkenberg - AIK

Der er generelt set ikke mange mål i Falkenbergs hjemmekampe - kun knap to mål er der scoret per kamp indtil videre, og med tanke på Falkenbergs placering lige under stregen er det næppe et hold, der kommer til denne kamp for at underholde. AIK er et hold med klare forcer i defensiven, og er blandt de mest målfattige hold i rækken. Oveni har gæsterne Anton Saletros i karantæne, mens Chinedu Obasi er skadet, og det svækker offensiven, hvorfor det er svært at se, at der falder mindst tre mål på en formentlig relativ dårlig græsbane i Falkenberg.

Under 2,5 mål i kampen

Sverige Allsvenskan, klokken 15:00

Odds 1,95 er fundet hos Bet365



Parma - Genoa

Krisen kradser hos danskerklubben Genoa efter blot ét point i de seneste fem kampe, og selv om man har haft et relativt svært program, har spillet heller ikke været optimalt. Hér mangler man vigtige folk som Domenico Criscito og karantæneramte Cristian Romero, hvilket specielt defensivt gør ondt. Parma har svinget noget i præstationerne, men de har dog hentet sejre i de to seneste hjemmekampe, hvor man så godt nok mod Torino blev hjulpet på vej af et rødt kort. Med de nævnte folk ude og den dårlige form hos Genoa, bør der være værdi at hente på 1-tallet.

Parma vinder kampen

Italien Serie A, klokken 18:00

Odds 2,55 er fundet hos Bethard

