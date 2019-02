VfL Bochum - Holstein Kiel

Der bør være lagt op til mål i denne kamp. Bochum får topscorer Lukas Hinterseer med igen og skal man nå med frem i spillet om oprykning, tæller kun sejr hér. Samtlige holdets fire kampe siden nytår er endt med mindst tre mål og oven i er den defensive midtbanemand Anthony Losilla udenfor med karantæne. Holstein Kiel skuffede mod Fürth i en kamp, hvor man nærmest forærede modstanderen målene. De har en offensiv spillestil og snitter 3,23 mål per kamp i sæsonen, og derfor er det svært at se andet end mange mål i denne kamp.

Over 2,5 mål i kampen

Tyskland 2. Bundesliga, klokken 13:00

Odds 1,65 er fundet hos Bet365

Newcastle - Huddersfield

Hvis Huddersfield skal have bare den mindste tro på forbliven, skal de gå hårdt efter at vinde denne kamp, og det kan nemt give en åben kamp. Det må også være en kamp, som Newcastle har udset sig som en, der skal vindes, og dertil kommer, at værternes målmand Martin Dubravka har set dårlig ud i de seneste kampe, hvor han har været skyld i pointtab. Huddersfield har faktisk scoret i over halvdelen af sæsonens udekampe, og er hjulpet på vej af, at Aaron Mooy er ved at finde formen igen, så overraskende flot betaling på, at begge hold får scoret.

Begge hold scorer i kampen

England - Premier League, klokken 16:00

Odds 2,25 er fundet hos Bethard



Alaves - Celta Vigo

Det har været en sæson lige til glemmebogen for danskerklubben Celta, og den kan nå at ende helt galt med en nedrykning. Ikke mindst fordi holdets bedste spiller Iago Aspas er blevet skadet igen, og uden ham har man svært ved at præstere. Man har tabt syv af de seneste otte kampe, og indsatsen senest mod Levante var elendig. Alaves er et svært hold at spille imod, da de stilmæssigt minder noget om Atletico Madrid, og de virker til at være kommet over deres krise. De er oven i et glimrende hjemmehold, så Alaves bør være større favoritter her, end tilfældet er.

Alaves vinder kampen

Spanien - Primera Division, klokken 18:30

Odds 2,35 er fundet hos Bethard