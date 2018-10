Så er der atter engang saftige spilforslag.

To dage i træk er alle B.T.s spilforslag gået hjem, så hvorfor ikke også satse nogle af spare-skillingerne i dag?

I dag kan vi så byde på et spansk hold med dårlig kemi, der kunne gå hen og brænde nallerne i eget hus. Tilsæt hertil et Superliga-hold, der er begyndt at spille fodbold igen.

Og hvorfor ikke slutte af med et fransk hold, der er så voldsomt ramt af karantæner, at det formentlig kommer til at koste dem sejren?



ORLEANS - VALENCIENNES

Efter en svær start på sæsonen har Orleans for alvor leveret varen i de seneste fire kampe, men uheldigvis for dem er de nu hårdt ramt af karantæner til denne kamp. Gauthier Pinaud, Pierre Bouby, Adrien Monfray samt Ousmane Cissokho er alle ude på den konto og de er alle fire normalt sikre kort i holdets startopstilling. Det er svært for de fleste hold at klare så mange udskiftninger, og det bør det også være for Orleans. Eneste store minus ved spillet er, at Valenciennes har set dårlige ud i de sidste par kampe, men de får vigtige Sebastien Roudet med igen.

Valenciennes får point i kampen

Frankrig - Ligue 2, klokken 20:00

Oddset 1,72 er fundet hos Bet365



ESBJERG - HOBRO

Det er svært at se, at Esbjerg skal være så store favoritter i denne kamp. Hobro leverede en af sæsonens mest opløftende præstationer i sidste kamp, da man slog FC Nordsjælland, og til denne kamp skulle man få både Emmanuel Sabbi, Yaw Amankwah og Rasmus Minor helt klar - sidstnævnte udgik i pausen mod FCN. Det burde passe Hobro fint at kunne spille lidt afventende her, for Esbjerg er ikke specielt gode til selv at skabe kampene. Det har man set flere gange i sæsonen, og derfor virker holdets favoritstatus overdrevet i denne kamp.

Hobro får point i kampen

Danmark - Superliga, klokken 19:00

Oddset 1,96 er fundet hos Bet365



CELTA - ALAVES

Det er et meget flot odds på udesejren i denne kamp. Alaves er et af de mest formstærke hold i Primera Division for tiden og de lever på en solid organisation og giftige kontrastød, hvilket senest gav en sejr over Real Madrid. Da Celta er et hold, der gerne vil have bolden, bør opgøret her passe dem fint, og så er alt ikke som det skal være hos værterne. Kemien skulle være dårlig mellem en del af spillertruppen og træner Antonio Mohamed, og oven i er vigtige Maxi Gómez meget tvivlsom plus Nestor Araujo har karantæne. Fint chancespil på 2-tallet.

Alaves vinder kampen

Spanien - La Liga, klokken 21:00

Oddset 4,40 er fundet hos Betfair Sportsbook