Søndag kunne en heldig dansker knytte næverne og juble.

For her stod det klart, at han havde forvandlet 10 kroner til lidt over en million.

Det fortæller Danske Spil i en pressemeddelelse. Helt præcist er det 1.089.909,3 kroner, den heldige vinder snart har på sin konto.

»Danske Spil vil gerne ønske stort tillykke til vores dygtige og heldige Oddset-kunde. At ramme 15 kampe lige på er i sig selv en fantastisk præstation. Dette er samtidig et af de højeste odds, vi nogensinde har set gå hjem på et enkelt væddemål på Oddset,« siger Danske Spils sportsspilchef, Jens Nielsen.

Foto: Danske Spil Vis mere Foto: Danske Spil

Kuponen blev lavet på en Q8-tank i Viby, og det viste sig altså at være en god idé.

Blandt kampene der blev spillet på var også Inter-Milan samt Celta Vigo-Sevilla, og det viste sig, at særligt en dansk spiller fik en finger med i spillet. For manden spillede på sejr til Celta Vigo på sin kupon, og den var Pione Sisto stærkt medvirkende i.

»Vores store vinder må især sende Pione Sisto en venlig tanke, da Sisto sikrede sejren for Celta over Sevilla med sit sejrsmål i overtiden,« siger Jens Nielsen.

Spilleren havde også satset på, at Inter ville slå AC Milan. Noget, der i første omgang ikke så ud til at ske, da Christian Eriksens mandskab var bagud 0-2, da holdene gik til pause. Det blev der dog ændret på i anden halvleg, hvor fire mål betød, at Inter gik fra banen som vindere med en sejr på 4-2.