Der var desværre kun én rigtig på gårsdagens tre forslag, men vi er fluks på banen med tre nye bud til i dag, og her er de danske rækker, som kommer under lup.



Vendsyssel FF - Horsens

Det har været lidt tilfældigt, at Horsens nu fire gange i træk har spillet målrige kampe, for der er ikke ret mange chancer i holdets kampe, som ofte er ret duelprægede, og mon ikke man i holdets kampe ser er mere normal udnyttelsesprocent snart. Et godt bud kunne være denne kamp. Vendsyssel spiller som oftest målfattige kampe mod de hold, som de må formodes at skulle måle sig med, og man må også formode, at begge hold kan leve med et point, hvorfor den næppe vil eksplodere ved 1-1. Ganske pæn betaling på maksimalt to mål.

Under 2,5 mål i kampen

Danmark Superliga, klokken 12:00

Odds 1,82 er fundet hos Unibet



Tarup/Paarup - Dalum

Lokalopgør i Odense med en relativt klar favorit. Dalum har godt nok tabt de tre seneste kampe, men det har også været mod flere af de formodede tophold. De har et ganske fint hold på papiret, hvilket de også viste i pokalkampen mod FC Midtjylland, og skal her op imod nyoprykkerne Tarup/Pårup. Hjemme har de kun taget point imod bundproppen Kjellerup, og spillet har heller ikke været til mere på det seneste. Det taler lidt imod spillet, at Tarup/Pårup fik uafgjort i den omvendte kamp, men modsat er fordelen af hjemmebane ikke alverden.

Dalum vinder kampen

Danmark 2. division pulje 1, klokken 13:00

Odds 2,10 er fundet hos Danske Spil



Thisted - Roskilde

Det var lidt af en mavepuster for Roskilde at måtte indkassere mål i overtiden mod Næstved, men det var trods alt efter en fornuftig præstation af holdet og dermed har man hentet point i tre af de fem kampe under Christian Lønstrp. Holdet er på papiret meget bedre end bundplaceringen viser, og de bør have en god chance for at vinde denne kamp. Thisted var af de fleste tippet til en bundplacering, men de kom fremragende fra start. Virkeligheden virker dog til at have ramt dem med to store nederlag i de to seneste kampe, så prøv et spil på Roskilde.

Roskilde vinder kampen

Danmark NordicBet LIGA, klokken 13:45

Odds 2,62 er fundet hos Bet365

