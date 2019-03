Optagelserne til James Bond-film nummer 25 går i gang inden for få uger, og i april 2020 udkommer filmen, der bliver den sidste med Daniel Craig i hovedrollen som agent 007.

Allerede nu er forberedelserne til efterfølgeren dog i gang, og ét stort spørgsmål er langt fra afklaret: Hvem skal overtage rollen fra den 51-årige englænder, når han til næste år har spillet sin femte James Bond-rolle?

Favoritten er lige nu den engelske skuespiller Tom Hiddleston, der først og fremmest er kendt fra en række Marvel-superheltefilm, mens Richard Madden, der spiller Robb Stark i Game of Thrones følger lige efter. De to giver henholdsvis odds 2,25 og 2,75 hos Unibet.

For danskerne – eller for fans af Game of Thrones – er det muligvis mere interessant, at Nicolaj Coster-Waldau også har sneget sig med i kandidatfeltet, eftersom han i rollen som Jaime Lannister har udkæmpet drabelige slag mod netop Robb Stark. Nicolai Coster-Waldau er dog ikke blandt de absolutte topfavoritter, men en del af outsiderfeltet til odds 11,00.

Hidtil har rollerne som James Bond været besat af skuespillere med engelsk som modersmål, men noget tyder på, at det kan være en vigtig kvalifikation, at man har medvirket i en film fra superhelte- eller fantasy-genren. Listen tæller således også Idris Elba (odds 4,50), der lige som Hiddleston har spillet en vigtig rolle i Thor, Cillian Murphy fra Batman-trilogien The Dark Knight (odds 7,00) og Aidan Turner fra Hobitten (odds 11,00)

»Rollen som Jaime Lannister i GoT har gjort Nicolai Coster-Waldau verdenskendt og han har her vist nogle af de karakteregenskaber som også James Bond-figuren besidder: Charmerende, slagfærdig – og foruroligende. Så det er ikke kun af lokalpatriotiske årsager, at han er så højt på listen,« siger pressechef Per Marxen fra Unibet.

Flere engelske bookmakere har også odds på, hvem der bliver den næste James Bond, men de har primært engelske navne på listen og ingen af dem har odds på Nicolai Coster-Waldau som den næste James Bond.