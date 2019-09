Søndag aften – altså efter Danmarks kamp torsdag aften i Gibraltar – fortsætter Danmark jagten på en billet til EM-slutrunden i 2020 på udebane mod Georgien.

Og netop i det opgør skal der være fin mulighed for, at begge hold scorer, vurderer Nicolai Baldorf, der som sædvanligt er ekspert i B.T.s podcast Bettingklubben. 10. juni mødte de to hold hinanden i Parken, og den kamp endte 5-1 til Danmark.

Eksperten tror på en gentagelse og foreslår et spil på, at begge hold scorer til odds 2,27. Det spiller han 100 virtuelle kroner på.

»Jeg forestiller mig, at vi får det samme kampbillede igen med Danmark meget på bolden. Måske får vi problemer med at skabe chancer mod en Georgien-defensiv, der står dybt, men det åbner op for omstillingsmuligheder til Georgien,« siger Nicolai Baldorf og fortsætter:

EM-kvalifikationkamp mellem Danmark - Georgien i Telia Parken, mandag den 10 juni 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere EM-kvalifikationkamp mellem Danmark - Georgien i Telia Parken, mandag den 10 juni 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»Danmark er måske lidt presset af, at der ikke er en frontangriber, der laver mange mål, men omvendt synes jeg, at vi har mange gode spillere, og mon ikke vi kommer til lidt flere indlæg, som vi også havde succes med i første kamp. Og med lidt mere power, som spillere som Thomas Delaney og Pierre-Emile Højbjerg kommer med, tror jeg, at vi har gode chancer for at mose dem fysisk – så på dødbolde blandt andet bør Danmark have fine muligheder for at komme på tavlen.«

Der er selvfølgelig en vis usikkerhed i, at Danmark torsdag aften spiller i Gibraltar, men meget skal gå galt, før Baldorf ikke bryder sig om et spil på, at begge hold scorer i Georgien.

»Der skal falde skader til syv spillere eller noget, før jeg mener, at vi skal revurdere det her væddemål. Jeg tror på en 3/4-0-sejr torsdag aften, og selvom Christian Eriksen fx spiller 90 minutter i aften, kommer han næppe til at have lige så mange højintense løb som normalt,« siger Nicolai Baldorf.

Danmark har indtil videre spillet tre kampe i Gruppe D – og i alle tre kampe har begge hold scoret. Udover den føromtalte Georgien-kamp spillede Danmark 1-1 mod Irland og 3-3 i Schweiz.