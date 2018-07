Fernando Gaviria - Dylan Groenewegen

Tour de France skydes i gang i dag, og det ligger i kortene, at etapen slutter med en sprinterafslutning. Her er både Fernando Gaviria og Dylan Groenewegen gode bud på en sejrherre, men Groenewegen virker stadig en smule overbetalt i denne duel. Han er feltets hurtigste rytter, og efter at have haft store problemer med at få positioneret sig rigtigt på den store scene, men sejren på Champs Elysées sidste år viste, at han er blevet bedre i den disciplin. Fernando Gaviria er også hurtig, men debutant i Touren, og det kan gøre udslaget i denne dyst.

Dylan Groenewegen kommer først i mål

Cykling Tour de France, klokken 11:10

Rusland - Kroatien

Det er et møde mellem to hold, der ikke har for vane at nå så langt ved et VM. Russerne har allerede gjort det langt over forventning, men sandheden er også, at det er et ret begrænset mandskab, hvis bedste chance ligger i en solid defensiv, hvorfor man næppe ser dem angribe det vilde fra start. Det har stået uafgjort ved pausen i tre af kroaternes fire første kampe, og ser vi bort fra kampen mod Danmark, hvor de blev tændt af det hurtige danske mål, har de også været langsomme startere. Uafgjort ved pausen virker derfor som et fornuftigt spil.

Uafgjort efter første halvleg

VM i fodbold, klokken 20:00

Sverige - England

Det er et pænt odds på uafgjort i en kamp, der forventes lavtscorende, og til oddset skal det da også være et fint spil. Sverige har endnu ikke spillet uafgjort, men det var meget tæt på mod tyskerne, og det kunne også sagtens være sket mod Schweiz. Holdets defensive stil giver normalt målfattige kampe, og der vil helt sikkert være nerver på i begge lejre. England spiller noget mere offensivt end svenskerne, men det endte trods alt uafgjort mod Colombia, ligesom det var tæt på mod Tunesien, og fører et af holdene mod slutningen, kan det gå i stå.

Kampen ender uafgjort

VM i fodbold, klokken 16:00

