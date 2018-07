Brøndby - Vejle

Brøndby fik den ventede sejr i Randers, men holdets defensiv imponerede på ingen måde. Det var mere held end forstand, at Randers ikke kom på tavlen i den kamp, og derfor kan man sagtens se, at Vejle kan komme på tavlen i denne kamp. De har nogle interessante spillere med både fart og teknik i Allan Sousa og specielt Arbnor Mucolli, ligesom de også er farlige på offensive dødbolde. Brøndby vil helt sikkert gå højt på Vejle, og der udstillede Randers, hvilket problemer det giver i Brøndbys defensiv. Gå derfor efter, at begge hold får scoret.

Begge hold scorer i kampen

Danmark Superliga, klokken 18:00

KA Akureyri - Fylkir

Det vil være synd at sige, at det kører specielt godt for Fylkir. De er nu oppe på fire nederlag på stribe, og senest spillede man en elendig kamp mod KR Reykjavik - i hvert fald defensiv, hvor man gav chance på chance væk og sagtens kunne have lukket endnu flere mål ind end de fem, det blev til. KA Akureyri er inde i en god periode med to sejre på stribe, og hjemme gør de det glimrende og har i denne sæson kun tabt til rækkens tophold fra Stjarnan. Fylkir var endda uden topscorer Jonathan Glenn senest, og han er også tvivlsom hér. Fint odds på 1-tallet.

KA Akureyri vinder kampen

Island Pepsideild, klokken 19:00

Horsens - Randers

Horsens leverede en meget flot time ude mod FCK og selv om man altså har mistet en del bærende spillere, virkede det ikke til at have påvirket holdets evne til at præstere. TIl gengæld var det tydeligt, at Randers savnede Bashkim Kadrii. Det betyder nemlig, at modstanderne reelt kun skal holde øje med Saba Lobjanidze for at stække holdets offensiv, for der er ikke meget træfsikkerhed fra de øvrige spillere. Oveni virkede holdets nye målmand Patrick Carlgren lidt flagrende i feltet, og det kan koste mod dødboldskongerne fra Horsens. Spil på 1-tallet.

Horsens vinder kampen

Danmark Superliga, klokken 12:00

