Waasland-Beveren - Standard Liege

Det er svært at se, hvorfor man skal så højt et odds på, at begge hold scorer i kampen. Waasland-Beveren var sidste sæsons mest målrige hold i rækken, og bedømt ud fra første kamp, virker der ikke til at være noget ændret på den front. Premieren mod Zulte-Waregem var chancerig med to mål til begge sider, og mon ikke man holder fast i den offensive stil i den første kamp hjemme. Standard Liege er også et rimeligt offensivt hold, og de to holds møde i sidste sæson var da også rig på chancer og med mål i begge ender. Flot odds på, at begge hold scorer.

Begge hold scorer i kampen

Belgien First Division, klokken 20:30

Odds 1,90 er fundet hos Bet365



AGF - Sønderjyske

AGF har indtil videre startet med tre uafgjorte kampe, og har endnu ikke scoret i de første 45 minutter. En af forklaringerne har været, at man har bænket de kreative spillere og satset på arbejdsmænd, for så længere henne i kampe at sætte de mere boldspillende typer på banen. Spørgsmålet er, om det også bliver løsningen i dag, men uanset hvad kommer AGF næppe ud i en voldsom offensiv med tanke på, hvor stærke Sønderjyske er på omstillingerne. Derfor kan det nemt blive en afventende start på kampen, og uafgjort ved pausen prøves.

Uafgjort efter første halvleg

Danmark Superliga, klokken 18:00

Odds 2,20 er fundet hos Bet365



Nørresundby - Lystrup

Godt nok er Nørresundby nyoprykker, men de har et hold, der bør spille med helt i toppen af rækken. De har et godt hold med blandt andre den tidligere Superliga-spiller Rolf Toft på holdkortet, og vandt da også Jyllandsserien suverænt. I træningskampene har de blandt andet slået Vejgaard fra 2. division, og derfor er det svært at se, hvorfor de ikke skal være større favoritter i denne kamp. Lystrup var tæt på at rykke ud i sidste sæson, og det bliver formentlig igen i denne sæson en kamp imod nedrykning. Nørresundby bør være et fint spil i dag.

Nørresundby vinder kampen

Danmark DS pulje 4, klokken 18:00

Odds 2,40 er fundet hos Danske Spil

