OFK Titograd - B36 Torshavn

OFK Titograd var klart bedst i den første kamp på Færøerne, men måtte nøjes med en målløs kamp. Nu er der så returkamp i Montenegro, og det er svært at se ret meget andet end en hjemmesejr. Færøske hold er sjældent ret meget værd på udebane, hvilket B36 selv understregede i sidste runde mod St. Josephs fra Gibraltar - her var man nedspillet i store dele af kampen og skulle bruge sejr i straffesparkskonkurrence for at gå videre. Der er selvfølgelig en fare for en ny målløs kamp, men OFK Titograd skal være ret klare favoritter i kampen.

OFK Titograd vinder kampen

Europa League kval., klokken 20:30

FH Hafnarfjördur - Lahti

Noget overraskende vandt FH det første møde mellem de to hold med 3-0, og det bør åbne et fint spil på det finske hold i returkampen. Lahti er på niveau med KuPS, og som vi så mod FC København, så er det et nogenlunde niveau. Under normale omstændigheder burde de også være bedre end FH, men man ramte bare en kamp, hvor alt gik galt. Men på grund af resultatet af den første kamp, er FH nu blevet klare favoritter, og det i en kamp, hvor de lever fint med uafgjort og endda med et smalt nederlag. Derfor er det svært ikke at teste X2 i denne kamp.

Lahti taber ikke kampen

Europa League kval., klokken 21:15

Nomme Kalju - Stjarnan

Stjarnan var klart bedst i den første kamp, hvor Nomme Kalju og afgjorde reelt set tingene i den første kamp. Alligevel burde der være fine chancer for, at Stjarnan også vinder returkampen. Estisk klubfodbold er ikke noget særligt, og da man har en rimelig vigtig topkamp i ligaen om søndagen, kan man snildt forestille sig, at de lader et par folk stå over i denne kamp, da muligheden for at gå videre ikke er overvældende stor. Stjarnan er til gengæld inde i en rigtig god periode, og de bør alt andet lige være større favoritter, end tilfældet er hér.

Stjarnan vinder kampen

Europa League kval., klokken 18:00

