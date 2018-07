Örebro - Elfsborg

Det kunne godt ligne, at begge hold får scoret i denne kamp. Örebro spiller ret offensivt hjemme på kunstgræsset, og samtlige holdets fem kampe i sæsonen dér er da også endt med, at begge hold har scoret. Örebro kan i øvrigt mønstre stærkeste opstilling til denne kamp. Efter en forfærdelig start på sæsonen, er Elfsborg ved at finde melodien igen. De vandt de to sidste kampe inden pausen, og har fulgt det op med to fine indsatser i de to træningskampe i pausen. Deres fravær er af defensiv karakter, så gå efter, at begge hold scorer.

Begge hold scorer i kampen

Sverige Allsvenskan, klokken 17:30

Odds 1,62 er fundet hos Betfair Sportsbook



Honka - VPS

Den finske liga har ikke været voldsomt målrig i denne sæson, men denne kamp kunne godt ligne en undtagelse. Honka har spillet offensivt på det seneste, og syv af de seneste otte kampe er da også endt med mindst tre scoringer. Specielt angriberen Macoumba Kandji har været brandvarm med seks mål i fire kampe, og mon ikke man vil gøre alt for at få sat ham i scene. VPS kommer også med masser af selvtillid, og selv om der har været knap så mange mål i deres kampe, er tre af de seneste kampe gået over denne mållinje. Gå efter mange mål.

Over 2,5 mål i kampen

Finland Veikkausliiga, klokken 17:30

Odds 2,10 er fundet hos Unibet



Ponte Preta - Fortaleza

Efter at have spillet uden tilskuere hele sæsonen på grund af uroligheder tidligere, kan Ponte Preta endelig byde sine fans velkommen på stadion, og der er da også udsolgt og forventes en elektrisk stemning. De skulle komme i mere eller mindre stærkeste opstilling til denne kamp mod topholdet Fortaleza. Men trods status af tophold, er gæsternes form ikke fantastisk med to nederlag i de seneste fem kampe, og oveni mangler de den suveræne topscorer Gustavo på grund af skade. Derfor virker oddset på hjemmesejr ganske attraktivt.

Ponte Preta vinder kampen

Brasilien Serie B, klokken 23:00

Odds 2,45 er fundet hos Betfair Sportsbook

Ændringer i forhold til de angivne odds kan forekomme