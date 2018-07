FC Nordsjælland - Esbjerg

Godt nok har FCN solgt Ernest Asante, men alligevel kan det her meget nemt blive en målrig kamp. FCN spiller generelt set mange målrige kampe hjemme på kunstgræsset. Der har været mindst tre mål i 17 af de seneste 20 kampe i Farum, og Esbjerg er ikke et hold med en defensiv tilgang til spillet. De har en meget målfarlig herre i Anders Dreyer, og flere hurtige spillere, som nok skal gøre ondt på FCN i omstillingerne. Man skal også huske på, at FCN nu har Godsway Donyoh helt klar igen efter en lang skadespause, så mon ikke vi får mindst tre mål hér.

Over 2,5 mål i kampen

Danmark Superliga, klokken 12:00

Odds 1,75 er fundet hos Unibet



Frankrig - Kroatien

Der er ingen tvivl om, at Frankrig er favoritten til at vinde VM, men der bør heller ikke være den store tvivl om, at der er værdi på kroaterne. Godt nok har det været igennem forlænget spilletid i alle deres tre kampe i knockout-fasen, men den forventede træthed var ikke til at se på banen mod England, hvor man virkede som holdet med det største overskud til sidst. Frankrig har ikke for alvor overbevist spillemæssigt, men de har vist sig skarpe på dødbolde og gjort det godt defensivt. Det kan også være nok i dag, men Kroatien kan sagtens drille dem.

Kroatien taber ikke kampen

VM-finale, klokken 17:00

Odds 1,98 er fundet hos Unibet



Kalmar - Djurgården

Der bør ligge et godt spil på Kalmar i denne kamp. De er særdeles stærke hjemme, hvor de endnu ikke har tabt og blot lukket to mål ind i fem kampe, og udover et par langtidsskadede spillere og et muligt forfald fra en syg Erton Fejzullahu er man i stærkeste opstilling. Det er Djurgården langt fra. Holdets suveræne topscorer Tino Kadewere blev nemlig skadet efter målshowet mod Sirius, og han er meget svær at undvære offensivt. Oveni er både Kerim Mrabti og Jonas Olsson i karantæne hér, hvilket også er klare tab, så odds ser attraktivt ud på Kalmar.

Kalmar vinder kampen

Sverige Allsvenskan, klokken 14:00

Odds 2,70 er fundet hos Betfair Sportsbook

