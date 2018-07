FC Midtjylland - Esbjerg

FC Midtjylland har ikke fået den bedste start på Superligaen, men ud fra spillet og antallet af chancer i de to første kampe, er det ikke voldsomt ufortjent. Nu skal man også bruge kræfter på kvalifikation til Champions League, og derfor skal man slet ikke afvise, at Esbjerg kan få et hæderligt resultat med fra denne kamp. Godt nok har oprykkerne kun ét point, men de har spillet til mere, og specielt Anders Dreyer og Adrian Petre har set skarpe ud. Holdets defensiv har vist svaghedstegn, men nu og her skal FC Midtjylland ikke være så store favoritter hér.

Esbjerg taber med maksimalt ét mål

Danmark Superliga, klokken 16:00

Neuchatel Xamax - Basel

Der er lagt op til en overraskelse i denne kamp. Xamax er oprykkere, men har et spændende hold og leverede en flot præstation i premieren, hvor man slog Luzern på udebane. For Basel handler det primært om kvalifikation til Champions League i disse dage, og efter man tirsdag var ude i en hård kamp i Grækenland mod PAOK, står den på returkamp på onsdag og derfor kan man sagtens se Basel spare spillere i denne kamp. Oveni spillede man elendigt i premierenederlaget til St. Gallen, så Xamax skal have ganske fine chancer for mindst ét point.

Neuchatel Xamax får point i kampen

Schweiz Super League, klokken 19:00

Malmö FF - Norrköping

Endnu et spil imod et hold, der står mellem to kampe om at komme et skridt nærmere Champions League. Malmö er i bedring i Allsvenskan, men helt godt er det stadig ikke, og efter sejren over Cluj i Rumænien må første prioritet være at komme videre mod dem. Norrköping ser meget stærke ud i denne sæson. De er uden nederlag i otte kampe på stribe og har blandt andet hentet uafgjort ude mod førerholdet AIK. Det er et minus, at Jon Gudni Fjoluson er i karantæne hos gæsterne, men stadig virker oddset for højt på, at Norrköping får point.

Norrköping får point i kampen

Sverige Allsvenskan, klokken 16:00

