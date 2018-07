Vikingur Reykjavik - Keflavik

Keflavik har i den grad fået sin sag for i den bedste islandske række. Man er stadig uden sejr efter 11 kampe og formen er heller ikke prangende med fire kampe i træk uden hverken point eller mål. Holdets stærkeste offensive kort er Lasse Rise - han var ikke med senest, og hvis han heller ikke er klar til denne kamp, er det en svækkelse af Keflavik. Vikingur er modsat inde i en ganske fin periode med to sejre på stribe. Senest vandt man rimeligt sikkert over Fylkir og skulle umiddelbart komme med samme hold som i den kamp. Ligner et fint 1-tal.

Vikingur Reykjavik vinder kampen

Island Pepsideild, klokken 20:30

Odds 1,60 er fundet hos Bet365

FC Slutsksakhar - Gomel

Det virker som en alt for høj betaling på, at Gomel ikke scorer i denne kamp. Holdet har blot scoret seks gange i sæsonens første 15 kampe, og i de sidste fem kampe har man kun scoret mod Minsk, som også ligger i den tunge ende af rækken. Slutskakhar er modsat en af de bedre defensiver i rækken, og specielt bemærkelsesværdigt er det, at de i otte kampe mod hold fra den nederste del af tabellen endnu ikke har lukket mål ind. I de seneste fem kampe har de kun lukket mål ind mod topholdet Dinamo Minsk, så alt for højt odds på, at Gomel ikke scorer.

Gomel scorer ikke i kampen

Hviderusland Premier League, klokken 17:45

Odds 1,87 er fundet hos Cashpoint

Vejle Boldklub - Hobro

Vejle er tilbage i Superligaen, men bedømt ud fra holdets tilgang til kampene i foråret, skal vi ikke regne med noget festfyrværkeri. Holdet stod godt på banen og var så stærke på dødbolde, men lige præcis på dødbolde kan man godt få det svært mod Hobro. Netop Hobro har ny træner i Allan Kuhn, men mon dog han ændrer så meget på det koncept, som Hobro havde stor succes med i sidste sæson. Kigger vi på sidste sæsons grundspil, stod det uafgjort i næsten halvdelen af Hobros kamp, og i en premierekamp virker uafgjort ved pausen oplagt.

Uafgjort efter første halvleg

Danmark Superliga, klokken 18:00

Odds 2,05 er fundet hos Bet365

