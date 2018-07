Neman Grodno - Slutsk

Den hviderussiske liga er meget målfattig, og denne kamp bryder næppe den trend. Slutsk viste endnu engang, at de ikke har meget kvalitet offensivt, da de tabte hjemme til Gomel. Hele 13 af holdets første 16 kampe er da også endt med maksimalt to scoringer, og skal her op imod et Neman Grodno-hold, som er lidt mere målrige - men ikke meget. Således er 12 af deres 16 kampe været med maksimalt to scoringer og godt nok har de været involverede i et par målrige kampe på det seneste, men det var også mod topholdene. Flot odds på få mål.

Under 2,5 mål i kampen

Hviderusland Premier League, klokken 17:45

Odds 1,66 er fundet hos Unibet



AaB - FC Midtjylland

Det blev lidt af en målfest, da de to hold mødtes i Aalborg i slutspillet, men denne gang kan historien nemt blive en anden. AaB viste igen i Haderslev, at man ikke har meget at byde på offensivt og måtte da også se målet falde på et direkte frispark. Modsat imponerede FC Midtjylland heller ikke mod AGF, og det var de sædvanlige dødbodle, man var farligst på. Kan AaB formå at dæmme op for dem, er det svært at se denne kamp gå målamok, for FCM-defensiven gav heller ikke meget væk mod AGF efter de første 20 minutter. Flot odds på få mål hér.

Under 2,5 mål i kampen

Danmark Superliga, klokken 19:00

Odds 1,95 er fundet hos Bet365



St. Patricks - Limerick

Det er godt nok svært at se, hvorfor St. Patricks skal være så store favoritter i denne kamp. De er inde i en forfærdelig periode med nu syv nederlag i træk, og spillemæssigt er der heller ikke ret meget, der fungerer for dem for tiden. Limerick er selvfølgelig heller ikke noget fantastisk hold, men de har dog egentlig spillet meget fornuftigt på det seneste, og hentet point i fire af de syv seneste udekampe. De kan komme til kampen i stærkeste opstilling, og har været bedre ude end hjemme i denne sæson, så alt andet lige må X2 hér være fint betalt.

Limerick får point i kampen

Irland Premier League, klokken 17:45

Odds 3,40 er fundet hos Bet365

Ændringer i de angivne odds kan forekomme