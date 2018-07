Fylkir - Valur

Selv om Valur er midt i europæisk forløb, der kan koste kræfter, bør der ganske enkelt være klasseforskel i denne kamp. Fylkir har på det seneste lignet et hold i opløsning, hvilket hele 13 mål imod i de seneste tre kampe og man er nu oppe på fem nederlag i træk. I den seneste kamp fik forsvareren Ásgeir Eytórsson rødt kort, så han må sidde over med karantæne i denne kamp. Valur kan have trætte ben efter turen til Andorra, men modsat er guldkampen tæt, så de kan ikke rigtigt tillade sig at spare, og så er der oveni tale om et lokalopgør.

Valur vinder kampen

Island Pepsideild, klokken 21:15

Odds 1,75 er fundet hos Bet365



Vejle Boldklub - AGF

Vejle har været et frisk pust i rækken indtil videre. Flere spændende offensive spillere med fart i stængerne, men modsat er de til at presse til at lave fejl den anden vej. Derfor kunne det godt ligne en kamp, hvor begge hold kommer på tavlen. AGF spillede godt nok en målløs kamp i Herning, men i kamp to var der mål i begge ender, og det bliver fine fodboldforhold på en god bane og ikke alt for høj varme. Det taler imod spillet, at AGF reelt spiller uden en decideret målscorer på holdet, men der skal være gode chancer for en kamp med mål i begge ender.

Begge hold scorer i kampen

Danmark Superliga, klokken 19:00

Odds 1,87 er fundet hos Bwin



Keflavik - Breidablik

Keflavik har haft det meget svært siden oprykningen og er stadig uden sejre i denne sæson. Det virker kun til at være et spørgsmål om tid, før nedrykningen er en realitet, og ikke mindst offensiven har været svag med blot seks mål i sæsonens første 13 kampe og hele seks kampe i træk uden en scoring. Derfor virker det som et meget interessant odds på, at Breidablik vinder kampen med rent mål. Gæsterne har en fremragende defensiv og har ikke lukket mål ind ude mod hold fra den nederste del af tabellen, og er desuden ganske godt kørende.

Breidablik vinder med rent mål

Island Pepsideild, klokken 21:15

Odds 2,48 er fundet hos Unibet

