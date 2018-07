Inden det går løs med semifinalerne til VM, er der fuld gang i de nordiske ligaer, hvor der i dag er spil fra Island, Sverige og Norge.

Fylkir - Vikingur Reykjavik, under 3,5 mål i kampen

Island Pepsideild, klokken 20:00



Bundopgør i den islandske række mellem to hold uden voldsom meget selvtillid og uden meget farlighed i front, og det ligner da heller ikke en målfest. Det er kun sket én gang i sæsonen, at Fylkir har spillet en kamp med mere end tre mål, og det var mod topholdet Valur - og nok har man vundet samtlige tre hjemmekampe, men ingen af kampene har været med mere end tre mål. Kun bundproppen Keflavik har scoret færre mål end Vikingur, og da det i forvejen kan gå hen og blive en nervøs bundkamp, virker det oplagt at gå efter maksimalt tre scoringer.



Odds 1,37 hos Unibet

Hammarby - Östersund, Hammarby vinder kampen

Sverige Allsvenskan, klokken 19:00



Hammarby har været den store overraskelse i denne sæson, men spillet kører godt og ikke mindst hjemme på Tele2 Arena har man gjort det, hvis vi ser bort fra nederlaget til rivalerne fra AIK. Det er et minus, at man har solgt topscorer Pa Amat Dibba til kinesisk fodbold, men de skal op imod et Östersund-hold, som virker endnu hårdere ramt. Holdets succestræner Graham Potter er stoppet for at tage til Swansea, mens to af de store profiler Sotirios Papagiannopoulos og Ken Sema begge er solgt. Det kan blive for tunge tab, så gå efter hjemmesejren.

Odds 2,03 hos NordicBet

Strømsgodset - Kristiansund, Kristiansund får point i kampen

Norge Tippeligaen, klokken 19:00



Det giver ikke meget mening, at Strømsgodset skal være så store favoritter i denne kamp. Godt nok har de ikke tabt de sidste fire kampe, men prangende har foråret ikke været, og man har kun vundet tre af de syv hjemmekampe i sæsonen. Man er formentlig også uden topscorer Marcus Pedersen, hvilket i så fald vil være et klart tab. Kristiansund har modsat været en positiv overraskelse i denne sæson, og ligger endda over Strømsgodset i tabellen. De gør det ganske fornuftigt ude og kan komme i stærkeste opstilling, hvorfor X2 virker fint.



Odds 2,45 hos Unibet