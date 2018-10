Ringkøbing - FC Sydvest

Efter en dårlig sæsonstart, hvor blandt andre profilen Jesper Lange var skadet, har Ringkøbing for alvor fundet formen. Med Jesper Lange tilbage på banen, er holdets offensiv blevet løftet, og man er uden nederlag i syv kampe, hvor de seks af dem er vundet. Selv om Jacob Sandal er i karantæne her, skal de stadig være større favoritter mod Sydvest. Gæsterne er inde i en elendig periode med fire nederlag på stribe og har kun hentet ét point i seks kampe mod de øvrige hold fra top syv. Alt andet lige bør Ringkøbing være et fornuftigt spil i dag.

Ringkøbing vinder kampen

Danmark 2. division, pulje 1, klokken 14:00

Odds 1,58 er fundet hos Danske Spil



Vitesse - Heracles

Det er godt nok svært at se, hvorfor Heracles skal være så undertippede i denne kamp. De spiller godt for tiden og er nu oppe på fire sejre i træk og udover Robin Pröpper ligner det, at man kan komme i stærkeste opstilling. Vitesse derimod har ikke haft nogen stor sæson og er hårdt ramt inden denne kamp. Thomas Bruns and Danilho Doekhi så begge rødt senest og har karantæne her, mens holdets farligste mand Tim Matavz brækkede benet i samme kamp og oveni udgik kantspilleren Roy Behrenz også sidst og er tvivlsom hér. Glimrende værdi på X2.

Heracles får point i kampen

Holland Æresdivisionen, klokken 14:30

Odds 1,96 er fundet hos Bet365 (asian +0,5)



AaB - Brøndby

Det kan virke mærkeligt at gå efter Brøndby i denne kamp, men ret skal være ret - marginalerne har heller ikke været med Brøndby på det seneste. Mod Horsens i første halvleg var Brøndby klart bedst og kunne have lukket den dér, og kvalitetsmæssigt er truppen meget bedre end den nuværende placering. AaB er også inde i en resultatmæssig dårlig periode. I de seneste seks kampe har man kun slået bundproppen Hobro, og har Brøndby været uheldige på det seneste, har AaB bare ikke præsteret til meget mere. Derfor prøves et spil på udesejren.

Brøndby vinder kampen

Danmark Superliga, klokken 18:00

Odds 2,45 er fundet hos Unibet

Ændringer i de angivne odds kan forekomme